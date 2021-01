Cayó otro: Arrestan a Jake Angeli, el hombre que entró disfrazado de búfalo al Capitolio

Todos pensamos que el 2020 fue un año muy extraño, pero el 2021 le dijo quítate que ahí te voy pues apenas el 6 de enero un tipo disfrazado de búfalo ocupaba un asiento en el Capitolio de los Estados Unidos… y aunque se especuló mucho sobre la identidad de este hombre, finalmente se confirmó que se trataba del famoso conspiranoico Jacob Anthony Chansley, mejor conocido como Jake Angeli, uno de los principales difusores y defensores de la teoría QAnon.

Chécate en el siguiente enlace todo lo que sabemos sobre este señor y una breve explicación de la mencionada teoría para que estés al día sobre quién es Jake Angeli y por qué estuvo presente en primera fila en la toma del Capitolio el pasado Día de Reyes.

Pero ahora sí, a lo que te truje… resulta que tal como indicaron el propio Trump y varios senadores de Estados Unidos, la ley y el orden ya se andan imponiendo nuevamente en nuestro vecino del norte, y este fin de semana comenzaron los arrestos contra quienes participaron en la toma del Capitolio para interrumpir la certificación de la victoria de Joe Biden en la elección presidencial del año pasado.

Primero nos enteramos que detuvieron al famoso “Vía Getty” (jajajaja), el hombre que posó para una foto mientras se llevaba el atril del recinto legislativo, y más tarde salió a la luz que también fue arrestado el propio Jake Angeli, quien sin duda se llevó los reflectores por su peculiar atuendo.

Los cargos contra Jake Angeli

De acuerdo con información de The Washington Post, Jake Angeli fue detenido este sábado y ya se encuentra bajo custodia del FBI. Se le acusa de entrar y permanecer en un edificio o terreno restringido sin autorización, de entrada violenta y conducta descontrolada en los terrenos del Capitolio.

Pero no vayas a pensar que este señor le teme a la justicia estadounidense o a las críticas de la mayoría por sus actos en el Capitolio. The Washington Post también publicó que, según sus declaraciones, él mismo llamó al FBI mientras conducía de regreso a Arizona para confirmar su identidad y hasta se dio el lujo de decir que no tenía miedo de ser arrestado… y sí, el FBI ya corroboró lo anterior.

“Confío en Dios y sé que no hice nada malo. Incluso si me arrestan, ¿no arrestaron también a Gandhi? ¿No arrestaron también a Martin Luther King Jr.? ¿No fue Jesús arrestado? Pongo mi confianza en Dios, no en el gobierno”, aseguró Angeli… Ay nomás.