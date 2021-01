JAJAJA: Usuarios creyeron que “Via Getty” era un simpatizante de Trump

Este 6 de enero Donald Trump convocó a un mitin para manifestarse en contra de los resultados de las elecciones. Fue tras este evento que todo se salió de control y simpatizantes del mandatario ingresaron al Congreso para intentar suspender la certificación de los votos. De hecho, algunos también comenzaron a robar objetos, como un hombre al que ahora todos conocen como “Via Getty”.

¿Quién rayos es “Via Getty”?

Aunque no lo crean, algunos usuarios de redes sociales, básicamente de Twitter, comenzaron a creer que este era el nombre de un sujeto que captaron robando un podio dentro del Congreso de Estados Unidos. Sí, durante las protestas que realizaron simpatizantes de Trump por estar en desacuerdo con los resultados de las pasadas elecciones.

Via Getty, one the rioters steals a podium from the Capitol pic.twitter.com/V4spojl40q — Ryan Lizza (@RyanLizza) January 6, 2021

No, no les estamos diciendo una broma. Todo comenzó con el tuit de Ryan Lizza, corresponsal jefe en Washington de Politico y analista político senior de CNN, quien compartió la fotografía del sujeto robando parte del mobiliario del Congreso con el siguiente mensaje: “Via Getty, uno de los alborotadores roba un podio del Capitolio”.

Usuarios comienzan a atacarlo

Creyendo que así se llamaba el sujeto, usuarios comenzaron a atacarlo señalándolo como un “terrorista”, o burlándose de él diciendo que seguramente fracasó en la secundaria e incitando a buscarlo.

De hecho algunos se preguntaron qué clase de nombre era ese, mientras que otros solo querían que “Via Getty” y los demás sujetos que entraron al Congreso de Estados Unidos recibieran su merecido y todo el peso de la ley.

Obviamente “Via Getty” no existe

Claramente algo no cuadraba en el nombre de este tipo, por lo que el propio Ryan Lizza salió a explicar lo que había ocurrido: “Para ser claros, ‘Via Getty’ no es una persona. Simplemente significa que esta foto viene a través de Getty Images”.

To be clear, “via Getty” is not a person. It just means that this photo comes via Getty Images. https://t.co/SZY4yQ0AlI — Ryan Lizza (@RyanLizza) January 7, 2021

Aunque antes algunos ya se habían dado cuenta de lo que había ocurrido y se tomaron como algo gracioso este “accidente” en redes sociales: “Un poco de humor… Algunas personas en Twitter piensan que ‘Via Getty’ es el nombre de un manifestante en lugar de un reconocimiento de que Getty Images posee las fotos que muestran las protestas”.