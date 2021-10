¡Y sí es válida! Así es como puedes imprimir tu acta de nacimiento desde casa

Seguramente para algún trámite o proceso te han pedido una acta de nacimiento certificada. Generalmente el proceso es ir al Registro Civil en donde se llevó a cabo el proceso, pedir una copia certificada, pagar lo correspondiente, esperar y luego regresar por ella.

Literalmente le sacan una copia al acta original en un papel especial y le ponen un sello de certificación, lo que comprueba que es una copia fiel de la original. Pero ahora ya lo puedes hacer por internet desde tu casa.

¿Cómo? Acá mero te explicamos.

Actas en la Ciudad de México

Recientemente la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México presentó el nuevo portal capitalino que ofrece la posibilidad de realizar ciertos trámites en línea sin necesidad de acudir a la instancia correspondiente. Ahora es mucho más sencillo tener una copia de acta de nacimiento, de matrimonio y hasta de defunción.

A nivel nacional se comenzó el proceso de digitalización de actas de nacimiento para ponerlas a disposición de la población de manera electrónica pero, en la Ciudad de México, también se incluyeron las de matrimonio y las de defunción.

¿Cómo le hago? Lo primero es ingresar al sitio actas.cdmx.gob.mx. Pero ojo, solo se podrán solicitar actas de la Ciudad de México.

Tendrás que iniciar sesión con tu cuenta Llave CDMX, que es otra plataforma capitalina a través de la cual podrás realizar muchos trámites y servicios digitales, como la renovación de licencia, denuncias ciudadanas, estrados electrónicos de infracciones, consultar las multas fotocívicas, etc. Si no te has registrado, acá te dejamos el link.

Después deberás seleccionar qué tipo de acta necesitas —de matrimonio, nacimiento o defunción— y cuando completes los campos podrás descargar el formato de pago.

El pago por este servicio puede hacerse en línea o bien imprimir el formato y acudir a una tienda de autoservicio o directamente al banco. Una vez reflejado, podrás descargar tu acta en versión digital que ya impresa tendrá la misma validez que una copia certificada o una original.

Si de casualidad la plataforma no reconoce los datos que ingresaste o existe algún otro problema, puedes escribir al correo [email protected].

Actas de nacimiento en el resto de México

Este proceso se puede llevar a cabo en el resto de la República Mexicana pero solo con actas de nacimiento. Si necesitas un acta de matrimonio o de defunción, cada estado ofrece distintos procedimientos para tramitarlas.

Para solicitar una copia certificada de tu acta de nacimiento, en cualquier estado, no necesitas presentar ningún documento pero debes tener a la mano CURP, nombre completo de la persona, fecha de nacimiento, entidad en donde se registró, sexo y datos de la persona que la registró.

El pago por el servicio se puede hacer en línea con una tarjeta de débito o crédito, o bien, imprimir el formato de pago para acudir a un banco.

En cada estado el precio es distinto pero, por ejemplo, en la Ciudad de México es de 77 pesos, en el Estado de México 54 pesos, en Oaxaca 100 pesos, en Veracruz 159 pesos, etc. Acá te dejamos el link a la tablita que tiene todos los precios.

El trámite lo haces en este link y ojo, si ya descargaste por primera vez la copia certificada, tienes 24 horas para descargarla nuevamente.

Conserva siempre el folio de seguimiento para poder descargar tu acta o para hacer cualquier aclaración. Si no quieres hacer el trámite en línea, tendrás que acudir al Registro Civil más cercano a tu localidad.

¿Qué pasa si la plataforma no encuentra mis datos?

Es probable que haya un error en tu información o que tu acta de nacimiento no esté digitalizada pero hay forma de solicitar que la digitalicen para que en un futuro la puedas consultar.

En este link encontrarás el Directorio de Enlaces de Atención del Sistema de Impresión de Actas Interestatales, que son los encargados de meter las actas a la Base de Datos Nacional del Registro Civil.

Encontrarás los datos de contacto por estado, incluido un correo electrónico, nombre de la persona encargada, etc. Si tu acta aún no está digitalizada, manda un correo a la dirección que corresponde a tu estado colocando en el asunto del correo “Solicitud de incorporación de acta”.

Vas a adjuntar una imagen escaneada del acta de nacimiento y una de la CURP. Ambas imágenes en PDF, sin tachaduras y que no sean fotos porque la información se distorsiona. Además, en el cuerpo del correo coloca:

La CURP

Nombre completo (nombre(s), primer apellido, segundo apellido

Sexo (femenino/masculino)

Fecha de nacimiento

Entidad de registro

Municipio de registro

Oficialía de registro

Número de acta

Número de libro

Esa información la encontrarás en el acta de nacimiento original.

Los tiempos de espera son variados ya que dependen del Registro Civil de cada estado pero si no encuentran tu acta, te indicarán el procedimiento a seguir.

De igual forma puedes hacer una corrección a la información que aparece en tu acta. Pero ese es otro procedimiento que podrás consultar acá mero.

Va de nuez, estas actas digitales tendrán la misma validez que una certificada del Registro Civil. La diferencia es que contienen un código QR para comprobar que son originales.