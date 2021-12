YoDefiendoAlCIDE: Así se vivió la marcha por la autonomía del CIDE

La comunidad del CIDE, acompañada por otros centros de investigación y universidades, marcharon este sábado en defensa del la autonomía de la institución y por acá te traemos algunas de las imágenes que dejó esta movilización en CDMX.

La comunidad del CIDE salió a defender su autonomía

Tal como se convocó, la marcha dio inicio alrededor de las 10 de la mañana en el reloj del Parque Hundido. Se trató de una manisfación pacífica con rumbo a las instalaciones del Conacyt, punto al que la marcha llegó poco más de una hora después de su inicio.

En la convocatoria para la marcha se dijo que se realizó en defensa de la autonomía, la libertad de expresión y la reivindicación de la voz de los estudiantes. Todo, a raíz de la desginación de José Antonio Romero Tellaeche como director general del CIDE por parte de Conacyt, pese a las protestas de estudiantes en su contra por sus polémivcas decisiones cuando era director interino.

Te dejamos en el siguente enlace (por acá) cómo está todo el conflicto en el CIDE y por qué la comunidad del Centro de Investigación y Docencia Económicas salió a las calles para la marcha de este 4 de diciembre.

🔴Alumnos, profesores e integrantes de la comunidad @CIDE_MX marchan en defensa del centro de investigación. La protesta sale de Parque Hundido hacia las instalaciones del @Conacyt_MX. Jean Meyer, profesor emérito de la división de historia, la encabeza. 📹@Dalila_Sarabia pic.twitter.com/SBtopELSvy — Animal Político (@Pajaropolitico) December 4, 2021

Quieren gobernar y se niegan a escuchar. #YoDefiendoAlCIDE pic.twitter.com/PlU0pKMXD4 — Alfredo Lecona (@AlfredoLecona) December 4, 2021

MÁS CIENCIA, MENOS OBEDIENCIA Gritan alumnos y profesores del @CIDE_MX que marchan sobre insurgentes para exigir la destitución del director El Paso de los vehículos hacia Barranca del Muerto es por el carril confinado del @MetrobusCDMX #L1 pic.twitter.com/NZbgQDs6kN — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) December 4, 2021

La comunidad estudiantil se une para exigir la renuncia de Romero Tellaeche y el respeto a la ciencia

Con frases como “Más ciencia, menos obediencia”, “Romero, entiende, el CIDE no te quiere”, “A ti no te eligieron, a ti te impusieron”, “El CIDE es primero, saquen a Romero”, “Un dictador no será mi Director“ y “¡Conacyt date cuenta, el CIDE está en la puerta!“, la comunidad del Centro se hizo sentir en su recorrido por CDMX este sábado.

La defensa por la educación y la ciencia libre es una lucha colectiva y solidaria. 😍🤩#VivanLesEstudiantes#YoDefiendoLaCienciaYLaEducación pic.twitter.com/TYjQnE7hU1 — AsambleaCIDE (@AsambleaCide) December 4, 2021

Las demandas del movimiento académico, estudiantil y administrativo tienen fundamento en una serie de agravios a la comunidad académica que trascienden y preceden al ataque al CIDE. El Dr. Jean Meyer los enlista 🧵.#YoDefiendoAlCIDE pic.twitter.com/Lb6ABi4SM5 — AsambleaCIDE (@AsambleaCide) December 4, 2021

El apoyo a la comunidad del CIDE

Tal como habían adelantado, la comunidad de la Ibero se unió a la movilización. Y no sólo ellos, otras universidades como la Universidad de Guadalajara, UNAM, UAM, IPN, ITAM, ENAH, Instituto Mora y la Universidad de Guanajuato se unieron a la marcha en defensa del CIDE, según informa El Universal.

Acompañamiento solidario de la comunidad estudiantil de la Universidad de Guadalajara.

🤜💚🤛 pic.twitter.com/SA3iyTXmJW — AsambleaCIDE (@AsambleaCide) December 4, 2021

“Marcha pacífica en defensa de la ciencia y la educación pública” ¡Por la Educación!

¡Por la libertad de cátedra!

¡Por el futuro!

¡Por todos¡#CienciaLibreyEducacionPublica#YoDefiendoAlCIDE pic.twitter.com/V8q8MORlWp — SIPACIDE Sindicato del Personal Académico del CIDE (@sipacide) December 4, 2021

La comunidad estudiantil y académica debe ser escuchada. Nos encontramos afuera del CONACYT para levantar la voz por todas las instituciones de educación e investigación.#YoDefiendoLaCiencia#YoDefiendoLaEducación#YoDefiendoLaLibertadDeExpresión#YoDefiendoElPensamientoCrítico pic.twitter.com/BQEBUdqxY5 — AsambleaCIDE (@AsambleaCide) December 4, 2021

También se compartieron fotos de personas que apoyaron la causa desde otras ciudades y hasta más allá de nuestras fronteras.

Saludamos a les estudiantes del @CIDE_RC en Aguascalientes, que el día de hoy se unen al reclamo por la #InvestigaciónSinIntimidación. pic.twitter.com/8Z4js4tNHI — AsambleaCIDE (@AsambleaCide) December 4, 2021

“…apoyamos este tipo de lucha y nos sentimos completamente incluidos e incorporados por la defensa de la educación y la ciencia como un bien público“, dijo al mencionado medio Marisol Silva, de la Ibero.

“Admiramos profundamente a los alumnos del CIDE, que están dando una muestra de dignidad. Admiramos su valentía y desde nuestras trincheras decimos que no vamos a permitir que haya represalias contra ellos, porque si tocan a uno, nos tocan a todos“. comentó también Alma Maldonado, del Cinvestav.