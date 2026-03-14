Lo que necesitas saber: Israel bombardeó Líbano el 5 de marzo y cuatro familiares del atacante de la sinagoga murieron por ello

Ayman Mohammad Ghazali es el nombre de quien atacó una sinagoga en Michigan el pasado 12 de marzo. Iba armado con un rifle y estrelló su auto contra el edificio antes de morir.

Como siempre pasa ante situaciones así, se investigan los motivos que llevaron al atacante a hacer lo que hizo, y en el caso de Ghazali, habría sido por el dolor de saber que su familia murió a manos del ejército de Israel.

Nuevo tiroteo en Estados Unidos // Foto: Redes sociales (captura de pantalla)

Ayman Mohammad Ghazali, el atacante de la sinagoga en Michigan

Ayman Mohammad Ghazali llegó a Estados Unidos en 2011 y obtuvo la ciudadanía en el 2016. Era un vecino discreto y nadie pensaría que atacaría una sinagoga.

Pero no se trató de un atentado terrorista, sino de la respuesta a su dolor por la muerte de su familia. Dos hermanos, un sobrino y una sobrina suyos murieron luego de un bombardeo de Israel contra Líbano el pasado 5 de marzo.

Un funcionario de la ciudad de Mashgharah, donde ocurrió el bombardeo israelí, reveló lo anterior a la agencia AP. La familia de Ghazali murió cuando tomaban sus alimentos para romper el ayuno del Ramadán.

Identificó a los familiares del atacante como Kassim e Ibrahim Ghazali, sus hermanos; además de Ali y Fátima, hijos de Ibrahim. Su madre también resultó herida, pero logró sobrevivir al bombardeo.

Foto ilustrativa: @FDIonline

Mezquita reprueba ataque en sinagoga de Michigan

Se ha informado que Ghazali se quitó la vida al verse acorralado por la policía local, versión que surgió después de darse a conocer que lo habían abatido antes de bajar del auto con el que embistió la sinagoga.

Y a raíz de que se dio a conocer su posible motivo para el ataque, la mezquita de su localidad ha condenado sus acciones:

“El islam prohíbe responsabilizar a personas inocentes por actos cometidos por otros. El ataque israelí injustificado contra civiles en Irán y Líbano no da carta blanca a nadie para que ataque sinagogas, civiles y comunidades pacíficas”, declaró el imán Hassan Qazwini de la mezquita de Dearborn Heights, comunidad con una gran población de personas de origen árabe, donde Ghazali vivía.