Lo que necesitas saber: Erika N fue detenida por resistencia a la autoridad el viernes 24 de abril en Caracas, ciudad a donde llegó el 16 de abril después de hacer escala en Panamá.

Sobre el caso del feminicidio de Carolina Flores, exreina de Belleza de Baja California, la Fiscalía de CDMX informó la detención de Erika María N, suegra de la joven y quien era buscada con una ficha roja de INTERPOL.

La detención ocurrió en Venezuela justo por el trabajo de coordinación de la Fiscalía de CDMX y las autoridades del país sudamericano.

Foto: @FiscaliaCDMX

De hecho, Erika N fue detenida por resistencia a la autoridad el viernes 24 de abril en Caracas, ciudad a donde llegó el 16 de abril después de hacer una escala en Panamá.

Detienen a Erika N por el caso del feminicidio de Carolina Flores

“Fue detenida Erika María N, probable responsable del feminicidio de una mujer de 27 años, cometido en la alcaldía Miguel Hidalgo. Tras los hechos, la Fiscalía CDMX inició una investigación que permitió establecer su probable participación”.

Aquí parte del mensaje de la Fiscalía de CDMX publicado la noche del 29 de abril, donde explicó que gestionó una notificación roja de INTERPOL para buscarla en otros países.

Foto: @FiscaliaCDMX

Por lo pronto, Erika N está bajo custodia de las autoridades de Venezuela, mientras las de México llevan a cabo el proceso para extraditarla a nuestro país.

Erika María N era buscada por el caso del feminicidio de Carolina Flores —exreina de Belleza de Baja California en 2017—, asesinada el 15 de abril en un departamento de CDMX por lo que su familia y seres queridos se movilizaron para exigir justicia.