Lo que necesitas saber: Uno de los contenidos más populares se llama Italian Brainrot, una tendencia que surgió el año pasado en la que, con ayuda de la inteligencia artificial, se crean videos absurdos, repetitivos y surrealistas.

Sin duda, el cambio en el contenido que consumen los niños en los últimos años ha sido constante. Y es que, ¿quién no recuerda haber visto en su infancia Dragon Ball, o tal vez Bob Esponja por las tardes, o quizá ser más de la era de Un show más?

Sin embargo, pocas veces nos hemos preguntado qué es lo que las infancias de hoy están viendo, con todo el cambio digital y lo predominantes que ahora son los celulares y las tabletas.

El internet y los dispositivos digitales han revolucionado el consumo de contenido y, si bien en muchos casos han facilitado la vida cotidiana, también han cambiado por completo lo que consumen las nuevas generaciones.

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Pero… ¿qué es lo que ven los niños en esta época?

En los últimos años se ha visto un cambio enorme pues los menores ya no dependen de la televisión. No es que dejen de ver contenido, sino que ahora sus películas, videos y juegos están al alcance de un celular o una tableta, lo que ha hecho que lo que consumen sea completamente distinto.

Hace apenas unos meses, entre los más pequeños sonaban tendencias como los famosos “tralalero tralala” o la “Ballerina Capuchina”. Pero, ¿de dónde vienen estos videos virales?

Estos contenidos forman parte de lo que se conoce como Italian Brainrot, una tendencia que surgió el año pasado en la que, con ayuda de la inteligencia artificial, se crean videos absurdos, repetitivos y surrealistas, desde tiburones con pies hasta bailarinas de ballet con una taza de café en la cabeza.

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Tras la popularidad de este tipo de contenido generado con IA, también comenzaron a circular historias dramáticas protagonizadas por gatitos humanizados, una mezcla entre ternura y narrativa exagerada que rápidamente se volvió viral.

De ahí surge una de las tendencias más recientes en TikTok, las famosas “futinovelas”, que comenzaron con historias de infidelidad y drama entre personajes ficticios, pero que recientemente han evolucionado para tomar polémicas de creadores de contenido, así como referencias a tiktokers y youtubers, e incluso adaptaciones de telenovelas mexicanas en formato de capítulos cortos.

En cuanto a YouTube, los niños siguen consumiendo videos, pero la preferencia por los formatos cortos también llegó a la plataforma con los YouTube Shorts, donde los creadores publican clips de sus videos o contenido breve pensado para enganchar en segundos.

Según la página Social Blade, Fede Vigevani y YOLO AVENTURA serían de los youtubers más fuertes en México. Sin embargo, nosotros sondeamos con los más pequeños y ellos eligieron a Los Polinesios, MrBeast y Mikecrack como sus favoritos.

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Aunque muchos de estos canales no son exclusivamente infantiles, el acceso sin filtros estrictos hace que los menores lleguen fácilmente a este contenido.

Finalmente, en cuanto a series y películas, particularmente en México, muchos niños se han acercado a historias relacionadas con el crimen organizado, viendo producciones como La reina del sur, El Chapo, El señor de los cielos o Rosario Tijeras, muchas veces incluso en compañía de sus propias familias.

Desde el salón de clases, así se vive este cambio

Tuvimos la oportunidad de platicar con una maestra de secundaria, quien además de confirmarnos que los niños ven este tipo de contenidos, nos comentó que, tal vez por morbo, también consumen mucho La rosa de Guadalupe derivado de los memes buscan los clips y terminan viendo el capítulo completo.

También menciona que sus periodos de atención son cada vez más cortos, lo que termina afectándolos al momento de recibir indicaciones, ya que les cuesta mantener el enfoque por más tiempo y seguir instrucciones completas, haciendo que su labor como docente sea cada vez más complicada.

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Además, señala que para ella los niños están muy descuidados, ya que muchos adultos a su cargo se sienten tan cansados de su día a día que lo que menos quieren es estar supervisando.

Para muchos es más sencillo darles un dispositivo, sin embargo, también hay padres que desconocen cómo funciona la tecnología, por lo que, aunque quieran estar atentos, los niños son tan hábiles que muchas veces no logran saber qué están viendo.

También considera preocupante el tipo de contenido que consumen, pues en muchos casos es absurdo o de baja calidad. Y es que, al final, ellos serán los responsables del futuro del país, futuros doctores, ingenieros y profesionistas, pero muchos ni siquiera saben leer correctamente, influenciados por creadores de contenido que no necesariamente están preparados, pero que generan grandes ingresos.

Además, ha notado que cada vez es más común que los niños utilicen lentes a edades tempranas, algo que contrasta con generaciones pasadas, donde este tipo de casos no era tan frecuente.

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Ante todo esto, los niños no solo se han visto afectados en su aprendizaje, sino también en su forma de socializar. Llama la atención la diferencia entre estudiantes de zonas rurales, donde no hay tanto acceso a dispositivos y no existe una dependencia tan marcada, y aquellos de zonas más urbanas, donde es más común ver ansiedad cuando no tienen el celular a la mano.

Definitivamente, la tecnología ha sabido ayudarnos en muchas ocasiones, haciendo la vida más sencilla. Pero también vale la pena preguntarnos qué tanto le afecta a los niños tener un acceso tan libre a este tipo de contenido.