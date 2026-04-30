En México, ser niño también significa enfrentar desigualdades: estos son los números del INEGI

Lo que necesitas saber:
Más allá de los regalos y los festivales escolares, esta fecha también puede recordarnos que millones de niñas y niños siguen necesitando algo más importante que un juguete
Cada 30 de abril vemos festivales, regalos y todo es muchísima fiesta.. Pero ser niño en México va mucho más allá de eso. También significa crecer entre diferencias sociales, acceso desigual a la escuela, falta de servicios médicos y hogares donde no siempre están mamá o papá presentes.
Porque de acuerdo con cifras del INEGI, en nuestro país viven 36.1 millones de niñas y niños de 0 a 17 años, lo que representa el 28% de toda la población del país; en términos simples, una de cada 3 personas en México es menor de edad.
No todos crecen en el mismo hogar
De acuerdo con el INEGI, no todos los niños de México viven en una familia “tradicional”, de acuerdo con las cifras:
Niños y niñas de 0 a 17 años, el 63.2% vive con ambos padres, el 28.0% solo vivía con su mamá, solo el 3.0% con su papá y por último, el 5.8% no vivía con ninguno de ellos.
Si nos vamos por grupos de edad de quienes vivían con ambos padres, el 29.7% lo representan los menores de 6 años; el 35.0%, de 6 a 11 años, y el 35.3%, de 12 a 17 años.
No todos los niños asisten a la escuela
En estas mismas estadísticas la asistencia a la escuela tanto en niñas como en niños de 3 a 7 años fue mayo cuando vivían con ambos papás, 87.7% para niñas y para los niños es de 85.8%. Uno de los puntos a destacar es que en los casos en los que las niñas y los niños no vivían con ninguno de sus padres, la inasistencia fue mayor para las niñas (24.9%) y de los niños fue menor (19.9%)
Más de la mitad de las niñas y los niños de 3 a 5 años tenían al menos concluido un año de preescolar o kínder (55.5%) y el porcentaje más alto se observó en quienes solo vivían con su mamá (57.3%).
Por otro lado, el 87.6% de las niñas y los niños de 6 a 11 años tenían algún grado aprobado en primaria y el porcentaje más alto se registró en quienes vivían solo con el padre (89.5%).
Para los niños más grandes de 12 a 17 años, el 19.7% era para los que solo tenían un grado en la primaria, 55.4% en secundaria, y 23.5% en preparatoria o bachillerato, esta última categoría la proporción más alta se ubicó en quienes vivían con ambos padres (24.5%)
Ser niño también depende de dónde naciste
El estudio revela que cerca del 30% de la infancia mexicana vive en zonas rurales, donde normalmente hay menos acceso a servicios, transporte y oportunidades. Además, poco más de la mitad tiene derechohabiencia médica.
Entonces… ¿qué es ser niño en México?
Ser niño en México puede significar jugar, aprender y celebrar… pero también crecer con carencias, cambiar de escuela, vivir lejos de servicios básicos o asumir problemas de adultos demasiado pronto.
Porque no es lo mismo vivir en una ciudad con internet y escuela cerca, que crecer en una comunidad donde todo queda lejos.
Y sí, el Día del Niño también debería servir para esto
Más allá de los regalos y los festivales escolares, esta fecha también puede recordarnos que millones de niñas y niños siguen necesitando algo más importante que un juguete: oportunidades reales para crecer mejor.