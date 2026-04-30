En México, ser niño también significa enfrentar desigualdades: estos son los números del INEGI

Lo que necesitas saber: Más allá de los regalos y los festivales escolares, esta fecha también puede recordarnos que millones de niñas y niños siguen necesitando algo más importante que un juguete

Cada 30 de abril vemos festivales, regalos y todo es muchísima fiesta.. Pero ser niño en México va mucho más allá de eso. También significa crecer entre diferencias sociales, acceso desigual a la escuela, falta de servicios médicos y hogares donde no siempre están mamá o papá presentes.

Porque de acuerdo con cifras del INEGI, en nuestro país viven 36.1 millones de niñas y niños de 0 a 17 años, lo que representa el 28% de toda la población del país; en términos simples, una de cada 3 personas en México es menor de edad.

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No todos crecen en el mismo hogar

De acuerdo con el INEGI, no todos los niños de México viven en una familia “tradicional”, de acuerdo con las cifras:

Niños y niñas de 0 a 17 años, el 63.2% vive con ambos padres, el 28.0% solo vivía con su mamá, solo el 3.0% con su papá y por último, el 5.8% no vivía con ninguno de ellos.

Si nos vamos por grupos de edad de quienes vivían con ambos padres, el 29.7% lo representan los menores de 6 años; el 35.0%, de 6 a 11 años, y el 35.3%, de 12 a 17 años.

Datos del INEGI | Captura de pantalla | inegi.org

No todos los niños asisten a la escuela

En estas mismas estadísticas la asistencia a la escuela tanto en niñas como en niños de 3 a 7 años fue mayo cuando vivían con ambos papás, 87.7% para niñas y para los niños es de 85.8%. Uno de los puntos a destacar es que en los casos en los que las niñas y los niños no vivían con ninguno de sus padres, la inasistencia fue mayor para las niñas (24.9%) y de los niños fue menor (19.9%)

Foto: Datos del INEGI | inegi.org

Más de la mitad de las niñas y los niños de 3 a 5 años tenían al menos concluido un año de preescolar o kínder (55.5%) y el porcentaje más alto se observó en quienes solo vivían con su mamá (57.3%).

Por otro lado, el 87.6% de las niñas y los niños de 6 a 11 años tenían algún grado aprobado en primaria y el porcentaje más alto se registró en quienes vivían solo con el padre (89.5%).

Para los niños más grandes de 12 a 17 años, el 19.7% era para los que solo tenían un grado en la primaria, 55.4% en secundaria, y 23.5% en preparatoria o bachillerato, esta última categoría la proporción más alta se ubicó en quienes vivían con ambos padres (24.5%)

Foto: Datos del INEGI de niños que asisten a la escuela | inegi.org

Ser niño también depende de dónde naciste

El estudio revela que cerca del 30% de la infancia mexicana vive en zonas rurales, donde normalmente hay menos acceso a servicios, transporte y oportunidades. Además, poco más de la mitad tiene derechohabiencia médica.

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Entonces… ¿qué es ser niño en México?

Ser niño en México puede significar jugar, aprender y celebrar… pero también crecer con carencias, cambiar de escuela, vivir lejos de servicios básicos o asumir problemas de adultos demasiado pronto.

Porque no es lo mismo vivir en una ciudad con internet y escuela cerca, que crecer en una comunidad donde todo queda lejos.

Y sí, el Día del Niño también debería servir para esto

Más allá de los regalos y los festivales escolares, esta fecha también puede recordarnos que millones de niñas y niños siguen necesitando algo más importante que un juguete: oportunidades reales para crecer mejor.