Lo que necesitas saber:

En el caso de Rubén Rocha o del senador Enrique Inzunza, Lara explicó que se debe llevar a cabo un juicio de procedencia en el Congreso para quitarle la inmunidad que tienen por ser servidores públicos.

Y en las reacciones de las acusaciones que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo contra Rubén Rocha y otros 9 personajes de la política y Seguridad de Sinaloa, la FGR informó que llevará a cabo una investigación.

Aunque, eso sí, enfatizó que la información que recibió la SRE (Secretaría de Relaciones Exteriores) por parte del gobierno de Estados Unidos no tiene las pruebas suficientes para responder de manera inmediata con la solicitud de detención provisional con fines de extradición.

Estados Unidos acusa a Rubén Rocha de narcotráfico
Facebook: Rubén Rocha Moya

FGR investigará acusación de Estados Unidos contra Rubén Rocha

“Es necesario precisar que dicha solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados”.

Esto dijo Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de la República (FGR) en un mensaje en video.

FGR Rubén Rocha
Foto: @FGRMexico

Sin embargo, eso no exime a la FGR de revisar los documentos que el gobierno de Estados Unidos le entregó a la SRE para solicitar la detención de Rubén Rocha y otros 9 funcionarios y exfuncionarios con fines de extradición.

El fuero

En el caso de Rubén Rocha o del senador Enrique Inzunza —o sea, gobernadores y senadores—, Lara explicó que se debe llevar a cabo un juicio de procedencia en el Congreso para quitarle la inmunidad que tienen por ser servidores públicos. O sea, su fuero que impediría que sean procesados.

Y con respecto a la información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el vocero de la FGR aprovechó para señalar una contradicción en sus acciones y lo confidencial del caso.

Supuestamente, la información no debía ser divulgada o del dominio público, de acuerdo supuestamente con las mismas exigencias del gobierno estadunidense.

Estados Unidos acusa a Rubén Rocha de narcotráfico
Foto: @rochamoya_

Cosa que rompe con acuerdos como los de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que sella la confidencialidad de los procedimientos penales. Acá pueden echarle un ojo al video:

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Hola, soy Lucy Sanabria. Desde 2018 redacto y reporteo para Sopitas.com, con especial entusiasmo en temas de derechos humanos y LGBT+. En 2021 fui parte de la generación de la beca de Periodismo Incluyente...

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