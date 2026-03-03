Lo que necesitas saber:

No se trató sólo de un ataque "preventivo" y ahora Trump prevé que el conflicto contra Irán dure más.

Siguen las declaraciones sobre el conflicto contra Irán y esta vez Donald Trump declaró que Estados Unidos se prepara para una guerra prolongada y eso lo hemos visto claramente por cómo se han extendido los ataques iraníes para responder a los bombardeos de Israel y el ejército estadunidense.

donald trump amenaza con atacar por tierra a cárteles de méxico
Donald Trump / Foto: @POTUS

Estados Unidos se prepara para una guerra prolongada con Irán

Desde los ataques contra Irán —que asesinaron al ayatolá y a más de 150 personas en una escuela de niñas—, ya son tres días de enfrentamientos, de los que Trump prevé les lleve 4 o 5 semanas.

O mucho más. Puede “ir mucho más allá” de ser necesario, declaró el presidente de Estados Unidos el lunes 2 de marzo.

Qué hace un ayatola y por qué es objetivo de Israel y Estados Unidos
Foto: @es_Khamenei (X)

Del otro lado de la moneda, la Guardia Revolucionaria de Irán se ha encargado de responder a los ataques, al reivindicar un ataque contra un barco petrolero en el estrecho de Ormuz y las bases militares estadunidenses.

El lunes 2 de marzo también vimos cómo Emmanuel Macron anunciaba que Francia aumentaría su arsenal nuclear ante el conflicto entre Irán contra Israel y Estados Unidos.

Trump Irán
Foto: @realDonaldTrump

Y la alerta de este país sobre más de una decena de países vecinos de la región. La recomendación a la ciudadanía es salir de Bahréin, Kuwait, Egipto, Líbano, Irán, Omán, Irak, Catar, Israel, Cisjordania y Gaza, Arabia Saudí, Siria, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

Hola, soy Lucy Sanabria. Desde 2018 redacto y reporteo para Sopitas.com, con especial entusiasmo en temas de derechos humanos y LGBT+. En 2021 fui parte de la generación de la beca de Periodismo Incluyente...

