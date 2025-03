Lo que necesitas saber: En diciembre pasado, Ciro Gómez Leyva reprochó que no se sabía quién ordenó su ejecución. Tampoco sabía la razón.

El propio Ciro Gómez Leyva dio a conocer esta información. De acuerdo con el periodista, los siete detenidos vinculados al atentado que sufrió en diciembre de 2022 ya aceptaron su culpabilidad.

Ciro Gómez Leyva fue agredido el pasado 15 de diciembre de 2022 / FOTO: PAOLA HIDALGO/ CORTESÍA GRUPO IMAGEN /CUARTOSCURO.COM

Sólo falta definir cuántos años de pena le darán a los responsables

En mensaje publicado en X, Ciro Gómez Leyva informó que las cinco personas acusadas de tentativa de homicidio y las dos de asociación delictuosa en el atentado en su contra pidieron juicio abreviado. Y, como va, se declararon culpables.

Lo anterior, explica Gómez Leyva, fue parte de un acuerdo. Los detenidos aceptan su culpabilidad a cambio de que se les imponga las penas mínimas que contempla la ley.

“Falta definir de cuántos años serán las penas, supongo que lo acordaremos pronto”, agregó el periodista.

Foto: Captura de pantalla.

Autor del ataque contra Ciro Gómez Leyva aceptó lo que hizo en entrevista

Fue la noche del 15 de diciembre de 2022 cuando Ciro Gómez Leyva fue víctima de un atentado en el que, afortunadamente, salió ileso. “Venía un coche delante de mí muy lento. En ese momento escuché dos disparos en seco. Volteo y veo a una persona disparándome desde una motocicleta”, narró el periodista a las pocas horas de lo sucedido.

Fueron varios los adelantos de la investigación que dio la Fiscalía de la CDMX. Sin embargo, nada como lo que en junio del año pasado compartió Héctor Eduardo “N”, más conocido como El Bart… en entrevista, el presunto autor del ataque contra el periodista.

En entrevista para el podcast de Saskia Niño de Rivera aceptó que su intención era matar a Gómez Leyva y, luego, sólo esperar a que las cosas se “enfriaran”. “Lo mato, me voy a donde me tenga que ir. Me escondo un rato y se enfrían las cosas. Tengo dinero. Tan tan”.

El agresor de Ciro Gómez Leyva señaló que, si las autoridades estaban haciendo como que atendían el caso, era porque éste “hizo su pancho”… de otra forma, presumió, es sabido que poco importa cuando se atenta contra un periodista.

Mentiras no dijo… en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum han sido asesinados cinco periodistas… y, en efecto, poco se ha hecho para aclarar los casos.