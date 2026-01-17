Lo que necesitas saber: Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para determinar la causa del accidente.

En Ramos Arizpe, Coahuila, una avioneta se desplomó en un parque industrial. Afortunadamente, no se reportaron muertos, con todo y que la avioneta perforó el techo del inmueble.

Los primeros reportes indican que solo dos personas viajaban en la avioneta, el piloto y su esposa. Aunque ambos presentan varias heridas, ninguna es de gravedad.

Avioneta cae en parque industrial

Durante la tarde del sábado 17 de enero del 2026, los trabajadores de la empresa Matcor Matsu, fueron sorprendidos con la caída de una avioneta en medio de su centro de trabajo. Aunque todos fueron evacuados y ninguno de ellos salió lesionado, seguro más de uno se llevó un susto.

La avioneta despegó del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe. A unos 2 kilómetros de distancia del parque industrial que se ubica en el Libramiento Óscar Flores Tapia.

Tras el incidente las autoridades estatales y municipales se dirigieron a la zona para atender de los lesionados, evacuar el área afectada y trasladar a los dos lesionados al hospital más cercano.

Captura de pantalla

Las autoridades ya investigan las causas del accidente, si se trató de una falla mecánica o algún error humano.