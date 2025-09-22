Lo que necesitas saber: En las redes de Bayron Sánchez, B King, el último posteo es de un video grabado en nuestro país: "¡Excelente, rompiéndola en México, DF!", dice.

Por medio de un mensaje en X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó el asesinato de Bayron Sánchez, (más conocido como B King), cantante de hip hop que había sido reportado como desaparecido desde hace días en nuestro país.

Gustavo Petro, presidente de Colombia / Foto: Getty Images

Gustavo Petro confirma asesinato del cantante colombiano B King

Mediante redes sociales, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó el asesinato de B King y de su Jorge Herrera… aunque su mensaje parece que es más para criticar la política de Trump que lamentar la tragedia.

Y es que en su post se puede leer: “Más jovenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante“. Hasta el momento, las autoridades no han informado al respecto.

Post del presidente de Colombia // X:@petrogustavo

También se reportó la desaparición del DJ de B King

De acuerdo con Petro, B King desapareció después de ofrecer un concierto en Sonora. Además del cantante, también se reportó la desaparición de Jorge Herrera, a quien el presidente de Colombia llama “coequipero” de Sánchez (medios indican que es su DJ).

En su mensaje a Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro no dejó pasar la oportunidad de tirarle a Estados Unidos, a quien acusa de tener un poquiiiiiito de responsabilidad de la desaparición de los artistas colombianos. ¿Cómo? Según el presidente, este caso estaría relacionado “con las mafias multinacionales” que existen en el continente… culpa del “consumo desaforado de drogas en los Estados Unidos”.

Bayron Sánchez, B King / Foto: Instagram/bkingoficial

Gobierno de Sonora aclara que el cantante colombiano no estuvo en la entidad

Según la ficha de búsqueda difundida por la Fiscalía de la CDMX, Bayron Sánchez Salazar desapareció desde el 16 de septiembre. Habría sido visto por última vez saliendo de un gimnasio ubicado en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la CDMX.

Luego de que Gustavo Petro publicó su mensaje, la vocera del gobierno de Sonora, Paloma Telan, difundió en redes un comunicado en el que se aclara que, hasta donde se sabe, Bayron Sánchez y Jorge Herrera no estuvieron en territorio sonorense… como lo aseguró el presidente de Colombia.

Bayron Sánchez, B King / Foto: Instagram/bkingoficial

“La comunicación y coordinación institucional nos permiten afirmar que tanto Bayron Sánchez como Jorge Herrera fueron vistos por última vez en la ciudad de México”, señala la vocera, haciendo referencia a las respectivas fichas de búsqueda que ya se han emitido oficialmente.

El caso de B-King y su DJ Jorge Herrera cobró más relevancia en las últimas horas, debido a que artistas como J Balvin han solicitado ayuda en redes para su localización. “Info +525598300062”, indica el también cantante colombiano.