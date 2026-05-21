Lo que necesitas saber:

La nueva medida llamada “Restoring integrity to America's financial system" plantea cambios en el sistema financiero de Estados Unidos para tener mayor vigilancia de las transferencias internacionales pequeñas.

Seguramente ya escuchaste sobre los nuevos cambios financieros en Estados Unidos para aumentar el control sobre las remesas… pero, ¿cómo afecta esto a México?

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Foto: Condusef

Donald Trump aumenta control de remesas

Vamos paso a paso. Este 19 de mayo, el presidente de Estados Unidos firmó un decreto que obliga a bancos e instituciones financieras a hacer algunas modificaciones en sus servicios para reforzar la supervisión de remesas.

Aunque estos cambios no prohíben directamente las remesas, la orden que lleva el nombre de “Restoring integrity to America’s financial system” sí plantea cambios para endurecer la vigilancia financiera.

Y es que ahora se pondrá mayor atención a las transferencias internacionales pequeñas, plataformas digitales de pago, depósitos en efectivo que el gobierno considere asociados a actividades ilícitas y el uso de identificaciones oficiales para el envío de dinero.

“Las transferencias transfronterizas de fondos de bajo monto se han utilizado para facilitar o cometer financiación del terrorismo, narcotráfico, trata de personas y otras actividades ilegales”, se lee en el decreto.

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Foto: Pexels

¿Cómo nos afectan estos cambios en México?

Aunque esta medida deberá contar con detalles específicos y estar lista en un lapso de 160 días, con estos cambios generales ya nos podemos hacer una idea de cómo nos veremos afectados en México…

Las transferencias internacionales serán más lentas, vigiladas y complicadas, lo que podría causar bloqueos temporales o incluso el uso de métodos informales

Aunque al final, estas medidas para el control de las remesas pondrán en aprietos a los migrantes. Desde el miedo de usar bancos o instituciones financieras por su situación migratoria hasta la disminución del envío de dinero.

Y aquí es donde más se verá afectado nuestro país, pues hay algunos estados que dependen mucho de las remesas. Al disminuir, las personas tendrán menos dinero para sus gastos básicos, afectando la economía local.

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Con más de 3 años de experiencia en diversos medios de comunicación, me he puesto la tarea de transmitir las noticias al público de la mejor forma posible :)

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