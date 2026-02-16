No fue solo alcohol: México ocupa el primer lugar en bebidas alteradas con sustancias

Lo que necesitas saber: Aunque existen dispositivos para detectar si tu bebida fue dopada, lo cierto es que no debes confiarte y por ello hay que salir a divertirse con precaución.

La sumisión química es el nombre formal de este delito que, además de ir en aumento en México, pone en riesgo la vida de miles de jóvenes por ser la población más vulnerable ante el modos operandi de bebidas alteradas con sustancias.

Aunque existen dispositivos para detectar si tu bebida fue dopada, lo cierto es que no debes confiarte y por ello hay que salir a divertirse con precaución.

Foto: Clam Lo-Pexels.

México ocupa el primer lugar en bebidas alteradas con sustancias

Octavio no recuerda en qué momento la noche se le borró. Era jueves. Había quedado con amigos en un bar de Polanco. Nada fuera de lo común: cervezas, conversación, risas.

Eran alrededor de las 12 cuando se acercó a la barra para pedir otro trago. Se lo sirvió el barman del lugar.

Media hora después empezó a sentirse mal, contó para Sopitas.com quien —con un nombre ficticio para no alterar el proceso legal— tiene interés de dar a conocer su historia y evitar que caigan más víctimas.

“No era como estar borracho, era otra cosa. Me sentía raro, desorientado”.

Aceptó y las 12:45 de la madrugada subió al vehículo. En el trayecto se quedó dormido. No recuerda el camino. No recuerda el tráfico. No recuerda haber llegado a casa.

Despertó cuando el conductor lo sacudió. Joven, ya llegamos. Eran casi las dos de la mañana. Entró a su casa, se acostó y durmió.

Al día siguiente, nada parecía fuera de lugar, hasta que revisó su celular y su cuenta bancaria estaba vacía.

Durante el trayecto le habían retirado cerca de 800 mil pesos mediante transferencias.

Y sí, usaron su rostro mientras estuvo inconsciente para el reconocimiento facial que piden las aplicaciones bancarias.

Ahí comenzó otra pesadilla

Primero, la culpa por haber puesto en riesgo el patrimonio familiar, pero también el sentirse responsable de algo que no recordaba haber hecho y, después, el sistema.

Denunció. Acudió al banco. Buscó explicaciones. Lo que encontró fue un laberinto.

Foto: cottonbro studio-Pexels.

Por ejemplo, las transferencias habían ido a cuentas recién abiertas, con identidades falsas: credenciales apócrifas, personas que no existían.

Sin rastro real, como si todo estuviera planeado para no seguir la ruta del dinero aún con el “respaldo” de una institución.

Un monstruo de muchas cabezas

Él considera que se trata de una operación coordinada, es decir, un monstruo de muchas cabezas:

Alguien preparó la bebida, alguien vigiló su estado, alguien lo subió al taxi, alguien accedió a su celular, alguien abrió la cuenta, alguien robó sus ahorros y nadie ha sido responsabilizado.

3 meses después sigue intentando reconstruir lo que pasó. Sigue sin respuestas y, por supuesto, sin justicia.

Sumisión química

Al suministro doloso de sustancias psicoactivas sin el consentimiento de la víctima para lograr algún fin ilícito como robo, abuso sexual y extorsión se le define legalmente como sumisión química.

Este hecho es un acto criminal, definió el doctor José Carlos Hernández Aguilar, presidente emérito de la Federación Internacional de Criminología y Criminalística.

La frecuencia de este delito podría incluso estar subestimada, pues las víctimas no denuncian por la amnesia ocasionada y vergüenza.

Foto: Gabriel iazdi-Pexels.

O miedo a denunciar, por las demoras en acudir con la policía o porque muchas drogas se eliminan rápido del cuerpo y probar el acto es imposible, dijo el experto.

Un delito en aumento

El también especialista en delincuencia organizada estimó que en México este tipo de delitos, del 2017 a la fecha, ha aumentado hasta 160%.

De este subregistro, obtenido con cruce de datos oficiales al que el experto tuvo acceso para la preparación de este reportaje, pudo deducir que:

Probablemente, el 58% de estos delitos son motivados por el interés de abusar sexualmente de las víctimas.

El 42% restante por el deseo de robar, lesionar o extorsionar.

Para Hernández Aguilar, 86% de las víctimas fluctúan entre los 15 a los 29 años, edades altamente quinestésicas o sensoriales.

Foto: @congresocolima

Que pueden estar expuestas a manipulación con mayor facilidad por extraños y en círculos cercanos como familia o amistades.

Lagunas en la ley

Carlos Hernández consideró que hay un marco legal que se adecúa de manera lenta conforme a la realidad de la convivencia humana, al explicar que hay lagunas en materia de sumisión química.

Así como también existen códigos penales locales que no agravan delitos como robo o abuso cuando estos fueron provocados por esta forma de controlar la voluntad de las víctimas.

Foto: Kei Scampa-Pexels.

El especialista atribuyó el alza del delito de sumisión química a los grupos criminales que tienen identificada esta fechoría como una de las que no se llegan a denunciar.

Porque la población no confía en el actuar de la autoridad de los 3 niveles de gobierno, pero también por miedo o culpa.

“Hay que cuidarse, estamos viviendo el paraíso de la impunidad y se vive una criminalidad imparable”.

México, primer lugar en sumisión química

México ocupa el primer lugar en casos de bebidas dopadas, afirmó Ismael Rivera Cruces, presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos (ANIDICE).

Rivera Cruces aseguró que aunque no hay una estadística oficial, se llegó a esta estimación derivado del intercambio de experiencias, registros y reportes recopilados en la Asociación Internacional de Vida Nocturna, fundada en España en 2022.

Foto: Naci Berk Domaniç-Pexels.

Hecho que además revela la existencia de este delito en todo el mundo.

De acuerdo con Rivera, al menos 600 personas han fallecido en los últimos 15 años en CDMX por el suministro de sustancias químicas en bebidas, según datos oficiales.

Sin embargo, advierte que la cifra real pudiera ser mayor porque por mucho tiempo no se tipificó el delito de sumisión química.

“En muchos casos el delito no se investiga como una agresión con el uso de sustancias, sino como un simple robo”.

El movimiento Centinela

Por lo anterior y a partir de experiencias en otros países, el también abogado y empresario impulsó en México el movimiento Centinela, una iniciativa para frenar esta fechoría en territorio nacional.

El movimiento busca crear conciencia entre la población vulnerable para evitar más víctimas, por ejemplo, a través de conferencias en universidades.

Y promover el uso de un dispositivo en forma de pulsera que permite verificar si una bebida ha sido dopada, pues contiene dos reactivos químicos que pueden identificar hasta 22 sustancias clasificadas en estimulantes y depresivas.

“Basta colocar una gota de la bebida sobre el test para obtener un resultado en menos de cinco segundos”.

No se trata de usarla con cada bebida, aclaró Ismael para Sopitas.com, sino que debe utilizarse cuando la persona empieza a sentirse “diferente, raro, fuera de una borrachera ‘normal”.

Foto: @aglaya.personalizacion

Es decir, cuando se presentan síntomas como confusión, boca seca que dificulta hablar, dolor de cabeza intenso, alteración del ritmo cardiaco con mayor lentitud o rapidez, sensación de entumecimiento de las extremidades o somnolencia profunda.

Un protocolo de emergencia

Al identificar esta sensación anormal, la posible víctima tiene entre 7 y 13 minutos para activar un protocolo de emergencia con ayuda de la pulsera.

Este debe iniciar con la inducción del vómito inmediata para eliminar lo más posible la sustancia tóxica del organismo.

Después, será necesario quitar el plástico que cubren los dos reactivos de la pulsera, mezclar la bebida para diluir lo más posible la sustancia y al final obtener un par de gotas para colocarlas en éstos.

15 segundos después será necesario ingresar a la aplicación —previamente descargada y habilitada— con ayuda del código QRL para tener acceso al resultado de la prueba.

En caso de dar positivo, se activará la geolocalización en tiempo real. Se enlazará al usuario al 911 para solicitar asistencia médica y policiaca.

También se notificará vía WhatsApp a dos contactos de emergencia registrados en la app.

Rivera recomendó que, después de todo lo anterior, la persona debe trasladarse inmediatamente a un espacio seguro mientras llega la ayuda.

Una estrategia de autoprotección

Aunque existen muchos productos en el mercado como tiras, llaveros, pulseras; lo importante es asegurarse que los reactivos estén protegidos, ya que, si están expuestos al aire, suelen contaminarse y proporcionar falsos resultados, advirtió.

De acuerdo con el CEO del movimiento Centinela en México, actualmente la diversión implica planear la salida y considerar estrategias de seguridad integral. ¿La razón?

En México son 24 millones de personas quienes salen a divertirse cada fin de semana y 70% tiene entre 18 y 27 años.

Desde cargar gasolina antes de salir, ubicar salidas de emergencia hasta cuidar el consumo y la compañía, todo forma parte de una estrategia de autoprotección, concluyó.

La sumisión química no es un rumor ni una exageración

Es un delito que ocurre en bares, antros y fiestas todos los fines de semana. Hablarlo, reconocerlo y compartirlo puede marcar la diferencia.

Si conoces una historia de este tipo cuéntanos en los comentarios. Pero si sales de noche, comparte esta investigación con tus amistades porque la información también puede salvar vidas.