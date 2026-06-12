No solo fue en México: Activistas protestan en Toronto previo a la inauguración del Mundial en Canadá

Lo que necesitas saber: Aunque la selección de Israel no clasificó al Mundial, activistas se manifestaron en Toronto minutos antes de la inauguración del Mundial, exigiendo la expulsión de Israel de la FIFA.

No todo fue ambiente mundialista en Canadá. Horas antes de que se disputara uno de los primeros partidos del Mundial en Toronto, un grupo de activistas tomó una de las avenidas más transitadas de la ciudad para lanzar un mensaje directo contra la FIFA: exigir la expulsión de Israel del organismo rector del futbol.

La protesta ocurrió sobre Lakeshore Boulevard, donde los manifestantes desplegaron una enorme pancarta con la frase “Expulsen a Israel de la FIFA” encima del logotipo oficial del torneo.

Y sí, justo en medio del arranque de la fiesta futbolera.

Fotografía @FIFAcom vía X

De acuerdo con los organizadores, la intención fue aprovechar la atención global que genera el Mundial para señalar lo que consideran una contradicción entre el discurso de neutralidad deportiva y las decisiones políticas dentro del futbol internacional.

“Mientras la gente presta atención a los juegos, creemos que también deben ser conscientes de la complicidad institucional de quienes organizan estos eventos”, declaró el activista Faisal Ibrahim al medio canadiense The Maple.

¿Por qué están pidiendo sacar a Israel de la FIFA?

Aunque Israel ni siquiera logró clasificar al Mundial 2026 —tras quedar fuera de las eliminatorias—, los activistas sostienen que el problema no tiene que ver con el torneo actual, sino con su permanencia dentro de las estructuras internacionales del futbol.

Su principal argumento es que equipos israelíes disputan partidos en territorios palestinos ocupados, algo que consideran contrario a los propios estatutos de la FIFA.

Los manifestantes también acusaron al organismo de aplicar criterios distintos dependiendo del contexto internacional y recordaron que, en 2022, la FIFA suspendió rápidamente a Rusia y a sus clubes tras la invasión a Ucrania.

En un comunicado difundido después de la protesta, señalaron que permitir encuentros en territorios ocupados representa —según su postura— un reconocimiento indirecto de esa situación.

Foto: @nurdogandiyorki

El Mundial arranca… pero las protestas también

Entre los asistentes hubo personas usando camisetas con mensajes como “Los judíos dicen no al genocidio” y también se mencionaron casos como el de la futbolista palestina Natalie Abue Dayyeh y el médico Hussam Abu Safiya.

Esta manifestación dejó claro que, al igual que ha pasado en otros eventos deportivos internacionales —y en las otras dos sedes del Mundial—, el futbol también vuelve a convertirse en escenario de debate político y presión social.