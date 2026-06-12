Lo que necesitas saber: Aunque después de un par de horas los normalistas se retiraron del lugar, la circulación aún sigue cerrada debido a los destrozos que causaron en la caseta de Tlalpan.

Este viernes 12 de junio, estudiantes normalistas de Ayotzinapa protestaron por quinto día consecutivo en la autopista México-Cuernaca, provocando el cierre de ambos lados de la caseta de cobro en Tlalpan.

Protestas en la caseta de Tlalpan // X:@OVIALCDMX

Normalistas cierran con pipas caseta de Tlalpan: quinto día de protestas

Por quinto día consecutivo, normalistas de Ayotzinapa viajaron a la Ciudad de México para sumarse a los distintos colectivos y organizaciones que se han movilizado estos días en el contexto del Mundial.

El punto de reunión del colectivo ha sido la caseta de cobro de Tlalpan, en la autopista que conecta la CDMX con Cuernavaca. ¿El motivo? Exigir a las autoridades justicia por los estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron en 2014.

Aunque, a diferencia de otros días en los que permitieron el paso libre a los automovilistas, este viernes 12 de junio, cerraron por completo la caseta en ambos sentidos con la ayuda de pipas y otros vehículos.

Estudiantes causan destrozos en la caseta y se retiran de la zona

Las autoridades capitalinas desplegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes mantuvieron su distancia de los estudiantes y les bloquearon el paso a la capital.

Debido a esto, los normalistas provocaron destrozos en la caseta y, en un intento por avanzar, tomaron 2 autobuses de las autoridades con los cuales intentaron romper el cerco policiaco.

Tras no tener éxito, los normalistas regresaron a la caseta de cobro para causar más destrozos y posteriormente retirarse del lugar.

Aun así, te recomendamos tomar tus precauciones y evitar la zona. Según el último informe de las autoridades (compartido a las 13:46 horas) la circulación en ambos sentidos continúa cerrada.