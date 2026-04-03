Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas: Su recuerdo a través de la fotografía como resistencia y dignidad

Lo que necesitas saber: Las familias de Berenice y Miguel Ángel, cada una por su cuenta, han presentado iniciativas para garantizar la seguridad de estudiantes y egresados en el mundo laboral.

Cada una de las familias, por su cuenta, ha trabajado en iniciativas tanto en el sector académico como el legislativo. Se trata de una de las muchas acciones que giran en torno al caso de la muerte de los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles Rivera.

Berenice Giles y Miguel Ángel fallecieron en cobertura el 5 de abril de 2025, en el Festival AXE Ceremonia, llevado a cabo en el Parque Bicentenario de Ciudad de México.

Concurso de fotografía del Comité Académico de la Carrera de Comunicación en memoria de Berenice y Miguel Ángel. Foto: @Caacscomun

A un año de su muerte, los esfuerzos de sus familias —que continúan ante el proceso de investigación de la Fiscalía de CDMX— se suman al legado de los fotorreporteros como una expresión de resistencia y dignidad.

Berenice Giles Rivera

Berenice Giles Rivera era una fotoperiodista independiente. Fue estudiante de la carrera de Comunicación y Periodismo de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM.

La estudiante de la FES Aragón cursaba también un diplomado para obtener su título profesional.

“No cabe duda de que fue un ejemplo a seguir para muchos de sus compañeros, una chica que en su afán de prepararse como una gran profesional cursó un semestre en Francia”, relató José Gerónimo, estudiante de la FES Aragón, en el texto ‘¿Qué lecciones nos deja lo ocurrido en el AXE Ceremonia?‘ publicado en el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia y Sociedad (PUEDJS).

Berenice Giles Rivera. Foto: especial.

Berenice Giles comenzó a abrir camino en el mundo profesional mediante su trabajo fotográfico en Mr. Indie, una especie de medio y plataforma —fundada por un grupo de estudiantes— cuyos contenidos eran los trabajos fotográficos de los mismos estudiantes.

Que, como Berenice, buscaban armar un portafolio para no llegar desde cero y obtener un trabajo en el competido y precarizado mundo laboral de los medios de comunicación mexicanos.

Además de la colaboración con esta plataforma, Berenice, activista por los derechos de los animales, publicaba las fotos que tomaba en festivales y conciertos en su cuenta @shotsby.bg. Desde Paul McCartney, Iggy Pop, Isaac Delusion hasta Melanie Martínez.

Era la construcción de una carrera creativa, profesional. Sustentada también en el reconocimiento académico que llegó un año después de su fallecimiento con el título profesional póstumo que la FES Aragón entregó a su familia.

Miguel Ángel Rojas

“Su pasión por la fotografía era tan auténtica que se sentía en cada imagen que capturaba”, compartió José Gerónimo en el mismo texto publicado en el PUEDJS.

(Un texto dedicado a la reflexión del caso de Berenice y Miguel Ángel y los elementos que giraron en torno a la tragedia del 5 de abril de 2025 y que conecta distintos puntos como la precarización laboral, la transparencia o la aplicación de las reglas de protección civil en eventos masivos, así como a la memoria de los fotoperiodistas).

Miguel Ángel Rojas era un fotoperiodista de 26 años, especializado en música y conciertos —al igual que Berenice— y reconocido por sus fotografías.

Él también era estudiante de la FES Aragón —de hecho, cursaba el último semestre de Comunicación y Periodismo.

Miguel Ángel Rojas. Foto: especial.

Y si bien Miguel no era de la misma generación que Berenice, los dos se conocieron en la FES y colaboraron con Mr. Indie.

Su trabajo fotográfico también lo publicó en su cuenta @mikefotos_rojas —que sigue activa en su memoria—, donde hay una diversidad de coberturas de eventos que van desde la música pop hasta los grandes festivales.

El 5 de abril de 2025, Miguel y Berenice fallecieron en cobertura, tras la caída de una estructura metálica cerca de uno de los escenarios del Festival AXE Ceremonia.

Iniciativa Berenice Giles Rivera

Es un hecho que las familias no tendrían que pasar por este duelo ni nada de este caso hubiera sucedido.

Sin embargo, ante esta situación tanto la familia de Berenice como la de Miguel han reclamado justicia y han anunciado que trabajan en iniciativas para garantizar la seguridad de estudiantes, egresados y profesionales en los medios de comunicación.

Desde la trinchera académica hasta la legislativa. En el caso de Berenice Giles Rivera, durante la entrega de su título profesional póstumo, su familia presentó una propuesta para fortalecer las asignaturas en leyes.

Todo mediante la colaboración entre las carreras de Comunicación y Periodismo y Derecho.

Foto: @AztecaNoticias

El objetivo es la creación de un espacio, sí, de la UNAM, donde estudiantes de Derecho puedan llevar a cabo su servicio social dando asesorías y capacitaciones legales a los/las estudiantes de Comunicación y Periodismo.

Esta dinámica informativa y de asesoría funcionaría mediante sesiones virtuales, presenciales o diplomados para abordar los temas de “indefensión legal” a los que están expuestos los/las estudiantes.

Ley para la Protección del Trabajo Periodístico

En cuanto a la familia de Miguel Ángel, a inicios de marzo de 2026, en conferencia de prensa, sus abogados presentaron una propuesta legislativa.

La Ley para la Protección del Trabajo Periodístico cuyo objetivo es garantizar seguros obligatorios para los trabajadores.

Foto: @hoysomostodopormiguel.

La existencia de protocolos de seguridad específicos. Y el desarrollo de responsabilidades claras y específicas por parte de organizadores y empresas en eventos que requieran cobertura de prensa.

Justo por la existencia de vacíos legales y para reforzar la propuesta también habría cambios en la Ley de Gestión Integral de Riesgos y la Ley de Espectáculos Públicos de CDMX.

¿En qué va el caso?

Por lo pronto, vía la información que compartió el grupo de abogados de Miguel Ángel, si bien la investigación de la Fiscalía de Ciudad de México buscaba responsabilidades a nivel operativo, los abogados impulsaron una investigación dirigida también a los encargados de la toma de decisiones.

Hasta el momento, hay 3 empresas imputadas o señaladas como responsables en el caso —Operadora Eclectic, Agencia de los Socios y ON Producciones Creativas—, así como 8 personas físicas, cuyos nombres completos están reservados.

Sin embargo, hasta marzo de 2026, hay otras dos empresas que están siendo investigadas.

Es decir, la Fiscalía de CDMX todavía lleva a cabo una investigación para definir si estas compañías tienen responsabilidad en el caso y después presentar cargos.

Mientras, la Fiscalía de Ciudad de México continúa con el pendiente de la resolución de la investigación —proceso rodeado de amparos— del caso tocado por la falta de información dentro del evento tras la muerte de los jóvenes y las posibles omisiones en cuestiones de protección civil.