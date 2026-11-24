Lo que necesitas saber: Muchas veces las tiendas e incluso las plataformas digitales extienden sus promociones hasta el Cyber Monday

¿Te quedaste con ganas de seguir gastando después de El Buen Fin? Pues tranqui, que se viene el Black Friday. Así que, si no alcanzaste a comprar los regalos para esta Navidad, ve haciendo tu lista para aprovechar los descuentazos que seguro se vienen.

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Y es que, aunque este día es mucho más popular en Estados Unidos, desde hace algunos años también comenzó a ganar popularidad en México. Así que por acá te contamos todo lo que tienes que saber para aprovechar las ofertas.

¿Cuándo es el Black Friday 2026 en México?

¡Apúntalo en el calendario! A diferencia de El Buen Fin, el Black Friday se lleva a cabo durante un solo día y este año será el próximo viernes 27 de noviembre.

Aunque ojito, porque muchas veces las tiendas e incluso las plataformas digitales extienden sus promociones hasta el Cyber Monday, que se llevará a cabo el lunes 30 de noviembre.

Eso sí, todo depende de cada establecimiento, así que no está de más echarle un ojito a sus páginas para revisar cuántos días durarán las promociones y qué ofertas tendrán.

Bueno, pero ¿qué tiendas participan?

Aunque no hay una lista oficial como tal y cada año se suman más establecimientos, por acá te dejamos algunos de los comercios que tendrán promociones durante esta temporada.

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Amazon México

Liverpool

Sears

Mercado Libre

Shein

Coppel

Lenovo

Todos tendrán descuentos en diferentes categorías y secciones, aunque las promociones dependerán de cada establecimiento.

Ojito, acá te dejamos algunos tips para el Black Friday

Mucho cuidadito, porque durante esta temporada también abundan los fraudes. Así que no dejes que te agarren en curva y toma en cuenta estos consejos antes de realizar alguna compra.

Comprar únicamente en páginas y aplicaciones oficiales.

Comparar los precios antes de aprovechar un descuento.

Revisar las condiciones de envío, cambios y devoluciones.

Desconfiar de promociones demasiado buenas que lleguen mediante enlaces sospechosos.

No compartir contraseñas ni códigos de seguridad.

Revisar las opciones de pago y las garantías de los productos.

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Así que ya sabes, anótale bien para que no se te pase ninguna compra. ¡Que nadie se quede sin regalos o sin darse algún gustito este año!