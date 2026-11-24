Lo que necesitas saber: Colton Herta se quedó en el lugar 19 de Fórmula 2

Colton Herta mandó a volar a la Fórmula 2 para las dos últimas fechas de la temporada, así que no se presentará para las carreras en Qatar y Abu Dhabi con el equipo Hitech, con el cual buscaba puntos para obtener la Superlicencia, pero la temporada del piloto estadounidense ha sido un auténtico fracaso, y deja el asiento que Cadillac le financió, en la posición 19.

El objetivo de llevar a Colton Herta a la Fórmula 2 en 2026 era acércalo a la Fórmula 1, a la cual parecía un candidato seguro para ocupar el lugar de Valtteri Bottas, una vez que completó los puntos necesarios para la superlicencia, sin embargo, Cadillac decidió mantener a Bottas para la temporada 2027, lo cual no cayó muy bien en el piloto estadounidense.

Colton Herta, piloto de pruebas de Cadillac / Cadillac F1

Colton Herta manda a volar a la Fórmula 2.

Colton Herta no pudo adaptarse a la Fórmula 2. Tuvo problemas con el estilo de conducción de esta categoría y a los neumáticos Pirelli, con los cuales no había corrido antes. Cabe recordar que Colton Herta había destacado como piloto en IndyCar, donde el proveedor de neumáticos es Bridgestone.

“Quisiera agradecer a Colton su compromiso y determinación durante su tiempo en Hitech, a pesar de una temporada difícil. Le deseamos lo mejor para el futuro”, dijo Jan Sumann, jefe de ingeniería de carrera de Fórmula 2 de Hitech.

El piloto estadounidense anticipó desde hace varios meses que no haría una segunda temporada en Fórmula 2 y se dio a conocer que rechazó la propuesta de Cadillac para convertirse en piloto reserva en Fórmula 1 para la temporada 2027, pues deseaba ser piloto titular a tiempo completo.

Marcin Budkowski y Dan Towriss / Sergio Ramírez

“Vamos a seguir hablando con Colton sobre las opciones que hay sobre la mesa y darle un poco de tiempo, porque creo que está decepcionado por no tener esa oportunidad”, explicó Dan Towriss, CEO de Cadillac F1 Team.

¿Qué va a pasar ahora con Colton Herta?

Sin opciones en Fórmula 2 y en Fórmula 1, Colton Herta podría buscar alguno de los lugares aún vacantes en IndyCar y en caso de no encontrar puesto como piloto titular, podría disputar al menos las 500 Millas de Indianapolis.

Otra opción es Indy NXT, sin embargo, habrá que esperar a que a Colton se le pase el coraje antes de analizar las propuestas, pero en una de esas y se espera a que Bottas termine contrato y quede el lugar libre para 2028.

“Le hemos ofrecido un puesto de reserva. El asiento está libre para el 2028, así que hay opciones sobre la mesa para Colton. También hay opciones en otros deportes (categorías). Creo que ha decidido una dirección, pero seguimos en conversaciones sobre eso y esperamos ver qué quiere hacer Colton”, dijo Towriss.

La postura de Colton Herta

¿Por qué Cadillac dejo fuera a Colton Herta y prefirió a Bottas?

Cadillac impulsó a Colton Herta a lo largo del año al nombrarlo piloto de pruebas, además de mandarlo a Fórmula 2 con un auto financiado por la escudería estadounidense, pero sobre todo le dio cinco prácticas libres a lo largo de la temporada para conseguir los puntos de la superlicencia que no pudo obtener en competencia, y su rendimiento quedó por debajo de lo que Cadillac necesita para 2027.

En concreto, Colton Herta se quedó lejos en ritmo de carrera y realmente no hizo más. En cada unas de las prácticas libres se quedó a más de un segundo respecto a los tiempos de Bottas o de Checo.

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