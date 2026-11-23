Hace un año, para ser más precisos, el 15 de octubre de 2025, Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia mediante una ley aprobada por su Poder Legislativo.

Y aunque ya pasó un año desde que esto se hizo realidad, la legislación lleva apenas seis meses en aplicación, lo que ha abierto nuevamente la conversación sobre la posibilidad de regularla en México.

Y es que llegar a esta ley tampoco fue nada fácil para Uruguay. El país atravesó un debate político y social que duró más de cinco años, pero finalmente logró que el presidente promulgara la Ley 20.431 el 24 de octubre de 2025.

Esta reconoce el derecho de las personas a solicitar la eutanasia cuando enfrentan determinadas condiciones médicas y experimentan sufrimientos que consideran insoportables.

Aunque ojo, esto no significa que cualquier persona pueda acceder al procedimiento así como así, pues los pacientes deben ser mayores de edad, tener capacidad psíquica para tomar la decisión y padecer una enfermedad o condición de salud incurable e irreversible, acompañada de un deterioro grave y progresivo de su calidad de vida.

Y eso no es todo, pues cada solicitud debe pasar por diferentes evaluaciones médicas para comprobar que el paciente cumple con los requisitos establecidos.

Además, la ley permite retirar la solicitud en cualquier momento y garantiza que las personas reciban información sobre otras alternativas, incluidos los cuidados paliativos.

Ya hubo personas que recibieron la eutanasia

Sí, bueno, la legislación comenzó a aplicarse en abril de 2026, luego de que el gobierno publicara el decreto que estableció los procedimientos y garantías para llevarla a cabo.

Y hasta ahora ya se han registrado 12 procedimientos de eutanasia. De acuerdo con una entrevista que Federico Preve Cocco, neurólogo y uno de los principales impulsores de la iniciativa, concedió a Animal Político, los casos estuvieron relacionados principalmente con pacientes que enfrentaban cáncer en etapas terminales y enfermedades neurodegenerativas avanzadas, como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y las ataxias.

Foto: X @Progresistas76

Aunque no todas las solicitudes recibieron luz verde, pues el especialista también señaló que médicos y juntas especializadas rechazaron algunos casos porque los pacientes no cumplían con los requisitos establecidos.

Según el legislador, esto ha sido importante para garantizar que la decisión de los pacientes se respete, pero también para evitar que la eutanasia se convierta en un procedimiento sin controles médicos.

Bueno, ¿y qué pasa en México?

Pues bueno, acá el tema no es para nada sencillo, ya que el artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud prohíbe la práctica de la eutanasia y el suicidio asistido, bajo el concepto de homicidio por piedad.

Sin embargo, en los últimos meses hemos visto diferentes peticiones de mexicanos que buscan cambiar esta legislación. Incluso se han sumado organizaciones civiles y activistas que buscan que el país reconozca el derecho a una muerte digna.

Una de las propuestas que más ha resonado es la Ley Trasciende, impulsada por Samara Martínez, quien padece insuficiencia renal crónica en etapa terminal y lupus eritematoso sistémico, además de antecedentes de hipertensión y dislipidemia mixta, junto con la Coalición Muerte Digna ¡Ya!

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Con esta iniciativa buscan modificar distintas disposiciones legales para permitir la eutanasia y el suicidio médicamente asistido bajo condiciones específicas, además de establecer mecanismos de protección y supervisión.

También plantea reconocer el derecho de las personas a decidir sobre el final de su vida cuando enfrentan enfermedades incurables y sufrimientos graves, siempre que cumplan con los requisitos médicos y legales.

Pero eso no es todo, pues también propone garantizar el acceso a cuidados paliativos y establecer mecanismos para respetar tanto la voluntad de los pacientes como la objeción de conciencia del personal médico.

Pero esta no sería la única iniciativa

Y es que también existe la organización Libertad para Morir A.C., que impulsa una propuesta ciudadana para regular la eutanasia en CDMX. La asociación está encabezada por la especialista en bioética Asunción Álvarez.

Ella se encargó de reunir más de 20 mil firmas para respaldar su iniciativa y llevarla ante el Congreso capitalino, donde busca establecer una Ley de Muerte Digna en la capital y reconocer la posibilidad de acceder a la asistencia médica para morir bajo determinadas condiciones.

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A este movimiento se sumó la diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, quien en septiembre de este año presentó dos iniciativas relacionadas con el tema.

Una busca expedir una Ley de Muerte Digna para CDMX, mientras que la otra plantea reformar la Ley General de Salud para eliminar la prohibición de la eutanasia y reconocer la asistencia médica para una muerte digna.

¿Y cómo puede Uruguay ser un ejemplo para México?

Pues bueno, Federico Preve Cocco también habló sobre este tema durante su participación en un foro internacional sobre eutanasia en México, donde compartió algunos de los aprendizajes que dejó el proceso legislativo en su país.

El neurólogo explicó que uno de los puntos fundamentales fue construir acuerdos entre diferentes fuerzas políticas y evitar que la discusión se convirtiera en un enfrentamiento entre posturas ideológicas.

También destacó la participación de médicos, especialistas, juristas y organizaciones civiles, así como la importancia de establecer garantías que protejan la decisión de los pacientes.

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Y es que, para Preve Cocco, la eutanasia y los cuidados paliativos no deben entenderse como alternativas opuestas, sino como opciones que pueden coexistir dentro de un sistema de salud.

Sin duda, este es un tema que, si bien genera polémica, también nos invita a mirar a las personas que están detrás de estas iniciativas. Y es que, cuando conocemos a quienes las impulsan, podemos entender un poco más lo que viven día con día debido a sus enfermedades y por qué, en ocasiones, un simple “échale ganas” no basta.