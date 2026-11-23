Casi dos meses después de la polémica de la coordinadora de Morena por Nayarit, Jasmine Bugarín, por tener doble nacionalidad, compartió un video en el que mostró un documento oficial en el que se demuestra su renuncia a su nacionalidad estadounidense.

Lo que necesitas saber: Aunque la coordinadora de Morena por Nayarit mostró su Certificado de Pérdida de Nacionalidad de Estados Unidos, las personas han cuestionado algunos detalles que ponen en duda la autenticidad del documento.

¿Se acuerdan de la polémica en la que estaba metida la coordinadora de Morena por Nayarit, Jasmine Bugarín, por tener doble nacionalidad? Bueno, hay una actualización en el caso y es que, después de todo el relajo que se armó, parece ser que siempre sí renunció a su nacionalidad estadounidense.

Jasmine Bugarín // Foto: Redes sociales.

Jasmine Bugarín renuncia a su nacionalidad estadounidense tras polémica

Como les contamos en su momento, Jasmine Bugarín, la coordinadora de Morena por Nayarit, entró en una polémica tras la aprobación de la reforma que exige exclusivamente la nacionalidad mexicana para ser candidato a la Presidencia o gubernatura.

Pero, ¿por qué? Resulta que ella contaba con doble nacionalidad: nació en Estados Unidos, pero es mexicana por tener padres mexicanos. Lo malo era que no cumplía con este nuevo requisito que su propio partido aprobó (Morena).

Además de haber intentado desviar el tema de realizar el trámite en la Embajada de Estados Unidos por supuestamente haber demostrado su renuncia a su doble nacionalidad… pero ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Jasmine Bugarín // Foto: Redes sociales.

Y bueno, a lo que nos trajo, volver a contarte del tema. Mediante sus redes, Jasmine Bugarín compartió un video en el que mostró un documento oficial en el que se demuestra su renuncia a su nacionalidad estadounidense.

“Es una decisión que asumí con plena responsabilidad y conciencia de que el amor a la patria debe ser el mayor motor cuando decides dedicar tu vida a servir y transformar. Mi identidad y mis raíces han estado y siempre estarán vinculadas a Nayarit y a México”, aseguró.

Documento genera aún más polémica…

Pero la polémica no ha terminado. Si bien la coordinadora de Morena por Nayarit mostró su Certificado de Pérdida de Nacionalidad de Estados Unidos, las personas han cuestionado algunos detalles que ponen en duda la autenticidad del documento.

Desde la tinta color rojo en el que está pintada la fecha, la misma forma de escribir la fecha y hasta el poco tiempo en el que se habría realizado su trámite.

Sea como sea, su doble nacionalidad no le impedía nada, pues el vacío legal de la reforma sobre la doble nacionalidad para funcionarios de cargos públicos señala que será aplicable a partir del proceso electoral de 2028.