Lo que necesitas saber: A cuatro semanas de que Taddei dejara la presidencia del INE, las dudas han surgido respecto al futuro del instituto.

Se han cumplido 4 semanas de la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Desde entonces, el organismo ha enfrentado cambios en su estructura, retrasos para elegir a quien ocupará definitivamente el cargo y una investigación de la FGR por presuntos actos de corrupción.

Y es que, aunque Blanca Yasshara Cruz García asumió tomar las riendas de la presidencia de manera interina, todavía hay varios pendientes sobre el futuro del instituto. Pero, ¿qué es lo que ha pasado desde la salida de Taddei y qué sigue para el INE?

Foto: Captura de pantalla

1. La salida de Taddei provocó 30 bajas en el INE

La salida de Guadalupe Taddei no fue el único movimiento importante dentro del INE, porque el 3 de noviembre, el organismo ya acumulaba 30 bajas de funcionarios.

De ese total, 17 personas pertenecían a la oficina de la expresidenta del INE, incluido su jefe de oficina, Carlos Daniel Luna Rosas.

También dejaron sus cargos funcionarios de áreas directivas, como José Alberto Pérez de Acha, de Servicios de Informática; Iliana Hernández Gómez, de Igualdad de Género; y Sergio Uzeta Murcio, de Comunicación Social.

El INE explicó que las salidas forman parte de una revisión de la estructura del organismo, incluidos los perfiles de quienes integraban la Junta General Ejecutiva y las áreas cercanas a la expresidenta.

Además, las consejerías anunciaron que continuarían revisando los cargos y las relaciones funcionales de los funcionarios para determinar si había más movimientos.

Foto: Camila Ayala/Cuartoscuro

2. ¿Cuándo elegirán a la nueva presidencia del INE?

Otra de la lista de pendientes es definir quién ocupará la presidencia del INE de manera definitiva. Sin embargo, el proceso tendrá que esperar hasta enero de 2027.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, explicó que el recurso que presentó el PAN ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) modificó los tiempos para elegir la nueva presidencia.

Primero, el Tribunal tendrá que resolver la controversia que se armó y después la Cámara de Diputados podrá avanzar con la convocatoria. Por eso, el proceso ya no podrá concretarse durante el actual periodo ordinario de sesiones.

Mientras todo eso se resuelve, Blanca Cruz García seguirá como presidenta interina, al menos hasta febrero de 2027, según la ruta que explicó Monreal.

Foto: Graciela López-Cuartoscuro.

3. ¿Qué ha dicho la FGR sobre una posible detención de Taddei?

Oigan, ¿¡Y la FGR!? Las investigaciones por presuntas irregularidades en el INE comenzaron a tomar fuerza luego de que el propio instituto presentara, el pasado 6 de noviembre, una denuncia ante la Fiscalía General de la República por posibles irregularidades en el ejercicio de recursos públicos.

En ese contexto, este 23 de noviembre, la fiscal general Ernestina Gody habló sobre el avance del caos y confirmó que la FGR tiene abiertas 15 carpetas de investigación y ha ubicado alrededor de 40 domicilios relacionados con las indagatorias.

Pero ojo, porque también aclaró que todavía no existe una orden de aprehensión contra Guadalupe Taddei ni contra el empresario Alfredo Hernández Casillas. Ambos permanecen en México y, por ahora, la Fiscalía no los está buscando.

Godoy explicó que los peritos revisan documentación y videos relacionados con las denuncias para determinar su autenticidad y reunir pruebas suficientes antes de llevar el caso ante un juez.

La fiscal también aclaró que la investigación no se limita a Taddei, sino que busca identificar a todas las personas que pudieron tener alguna responsabilidad en las presuntas irregularidades.