¿Y cómo va todo en los supermercados y mercados en CDMX? En el segundo día de la entrada en vigor de la prohibición de las bolsas de plástico, tanto los usuarios como empacadores parecen acoplarse a la nueva norma.

Bueno, al menos esto ha pasado en un supermercado y mercado de la alcaldía Benito Juárez, donde nos dimos una vuelta para ver qué tal calaron los cambios al artículo 25 de la Ley de Residuos Sólidos CDMX y sobre todo que ha pasado con los empacadores de la tercera edad.

“A la larga será un beneficio porque es pensando en la ecología”

Abel Villela, empacador del Walmart de Félix Cuevas, nos contó que no ha encontrado complicaciones en estos días. Su trabajo sigue con la única diferencia del material. Fuera de eso la gente ha recibido de “buena fe” esta norma.

Hasta el momento, el empacador no se ha topado con un intenso o intensa que renieguen de la prohibición del uso de las bolsas de plástico. Además, algunos supermercados han aprovechado este cambio para vender sus propias bolsas de tela —con un costo de entre 10 y 18 pesos.

“Hay gente que dice: ‘No traje bolsa’. Y como un castigo para ellos, entre broma y broma lo hacen ver así”, nos cuenta el señor Villela, quien esta tarde se ha aplicado a empacar las despensas y productos de los usuarios ya sea en bolsas de tela, cajas o los carritos del super, sin que su rutina laboral cambie.

¿Y por qué el castigo? Hay quienes deciden NO comprar las bolsas de tela y prefieren que los empacadores echen todo al carrito, luego lo llevan a sus autos y ahí echan la mercancía. “Ya en casa, la gente se las arregla”.

“Más que perjudicar a alguien, esto es un beneficio a largo plazo”, nos dice el señor Villela.

¿El señor Villela ha sido el único que no ha encontrado falla en esta nueva modalidad? No, Neirnardo Alcantara tampoco se ha topado con complicaciones, reproches o la falta de las propinas. Al contrario, este día ha chambeado con todo, pues hay usuarios que NO llevan sus bolsas y optan por comprar las del super.

Lo único que ha cambiado para los empaquetadores es sólo el material, nada más. Pero ¿qué hay de los mercados?

Esperando al marchante

En un mercado de la alcaldía Benito Juárez, las cosas no son muy distintas. En los pasillos también se ve a gente con sus bolsas de telas o sus carritos mientras hacen las compras. La única diferencia es que aquí los dueños de los puestos no venden bolsas de tela —es más, uno aún continúa regalándolas en lo que las personas se adaptan–.

Así que los y las marchantes deben ir por el mandado con sus propias bolsas.

¿Qué pasa con las bolsas para la fruta y la verdura? Al menos en el supermercado de la Benito Juárez el plan es sustituir las bolsas de plástico por biodegradables o especiales pa’ que a los compradores no se les apachurren las manzanas, uvas, plátanos y verduras.

Y ante el trabajo de los empacadores, lo único que le ha quedado a los usuarios es admitir que la prohibición de las bolsas de plástico ha sido una buena decisión —aunque será de un impacto lento–, pues plástico hay por todas partes y sería imposible escapar de estos productos, nos dice una ama de casa y usuaria de Superama.

Así que como dice el señor Abel: “Nada más es cuestión de acostumbrarse, la gente ya maneja las redes, los cucuruchos que se usaban en nuestro tiempo… es un beneficio a largo tiempo para todos”.