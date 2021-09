Muy presidente y todo, pero Jair Bolsonaro está impedido de ingresar a los restaurantes que conforman la oferta gastronómica de Nueva York. ¿La razón? No contar con el comprobante de la vacuna contra el COVID-19.

El presidente de Brasil quedó como ejemplo de lo que enfrentan los antivacunas en la nueva normalidad que se vive en Nueva York, donde líderes del mundo se han reunido para la Asamblea General de las Naciones Unidas. En los descansos, mientras que el resto de altos funcionarios se fueron a echar taco a lujosos restaurantes, Bolsonaro no tuvo de otra que comer en la calle.

Claro, lo que podría ser tomado como una humillación para cualquier otro líder, tratándose de Bolsonaro fue visto como motivo de cábula y hasta de “vean, no es necesario vacunarse”. Total, va acompañado de una comitiva que no lo deja comer solo como cão. De hecho, la foto que prueba que Bolsonaro tuvo que comer en lugares al aire libre por no tener permitido el ingreso a espacios cerrados (como marca la nueva norma) fue difundida por Luiz Ramos, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia.

Una vez expuesto y criticado por su negativa a ser vacunado, Bolsonaro no mostró vergüenza alguna por no estar a la altura de las circunstancias. Por el contrario, se mostró orgulloso y bromeó con la situación.

Aunque varios de los seguidores de Bolsonaro aplaudieron su actitud alegre y valemadre (incluso orgullosos porque su presidente hizo a un lado los lujos y se fue a comer a patín), quien no le perdonó su postura antivacuna fue el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. Se la puso así de fácil: “si no quiere vacunarse, no se moleste en venir aquí”.

A los restaurantes no… pero, ¿Bolsonaro si puede entrar a la ONU?

Ya lo hizo… pero, de hecho, De Blasio solicitó a los responsables del inmueble que alberga a Naciones Unidas que quien no presente su comprobante de vacuna anti COVID-19 no tenga permitido el ingreso. Así es la norma, actualmente. Sin embargo, la organización dejó claro que el alcalde neoyorquino no tiene autoridad para exigir que la medida se le imponga a un jefe de Estado. Bueno, hizo el intento…

“Tenemos que mandar un mensaje a todos los líderes mundiales, incluido más notablemente a Bolsonaro, de Brasil, de que, si quieres venir aquí, tienes que estar vacunado”, señaló el alcalde de Nueva York en rueda de prensa.