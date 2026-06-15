Lo que necesitas saber: La Secretaría de las Mujeres tendrá nueva directora y será la senadora de Morena Laura Itzel Castillo.

A casi dos meses de la salida de Citlalli Hernández de la Secretaría de las Mujeres, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la próxima secretaria será la senadora Laura Itzel Castillo.

Bueno, una vez que Laura Itzel Castillo termine sus funciones como presidenta del Senado. De ahí, se lanzaría a la Secretaría de las Mujeres.

Foto: @LauraI_Castillo

Laura Itzel Castillo será la nueva jefa de la Secretaría de las Mujeres

Por lo pronto, a cargo de la Secretaría de las Mujeres está la subsecretaria Ingrid Gómez, quien tomó las riendas tras la salida de Citlalli Hernández, quien se lanzó a la operación de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena de cara a las elecciones de 2027.

En cuanto a Itzel Castillo, “ella está definiendo las fechas”, dijo Claudia Sheinbaum en la mañanera del lunes 15 de junio.

Foto: @LauraI_Castillo

Mientras, “siguen avanzando las compañeras que están en la Secretaría en los centros libres, la cartilla, en fin, todas las actividades relacionadas con las mujeres”.

¿Quién es Laura Itzel Castillo?

Fue parte del extinto PRD y después se movió a Morena, partido que la abanderó para ser senadora en el periodo 2024 2027. Su suplente es Blanca Elizabeth Fiesco Díaz.

Foto: sil.gobernacion.gob.mx.

La también arquitecta ha sido consejera de Pemex, directora General del Sistema de Movilidad de la Ciudad de México, secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal del 2000 a 2006 y delegada de Coyoacán, así como dos veces diputada Federal.