Lo que necesitas saber: Cuando se aplicó, el "bono del Lejano Oeste" sólo provocó una nada sorprendente alza en el número de muertes durante operativos policíacos.

La Asamblea de Río de Janeiro, Brasil aprobó hace unos días la aplicación de un extra a la paga de policías que consigan “neutralizar” a delincuentes durante la realización de operativos… entendiendo “neutralizar” como una bonita forma de decir “matar”. Es el llamado “bono del Lejano Oeste”.

Policía de Rio de Janeiro / Foto: Facebook/pcivilrj

Medida estuvo vigente de 1995 a 1998… no funcionó muy bien que digamos

“Más tiros, más ejecuciones, más sangre. Seguridad no es premiar la muerte, es defender la vida”, criticó el Henrique Vieira, diputado y pastor en Río de Janeiro.

De acuerdo con medios locales, el “bono del Lejano Oeste” no es algo nuevo para los brasileños que tengan la suficiente edad como para recordar lo que pasaba a mediados de los 90: de 1995 a 1998 estuvo vigente, para luego ser derogada debido al nada sorprendente aumento de muertes durante operativos de la policía… principalmente en las que se realizaban en la zona de favelas.

Es para reducir índices de criminalidad, dicen diputados que impulsaron el “bono del Lejano Oeste”

Esta medida “incentiva la violencia y transforma la muerte en política pública”, advirtió en su momento el diputado Vieira. “La seguridad no se logra mediante la barbarie”, alertó.. sin mucho éxito: a final de cuentas, el bono fue aprobado.

Tras la aprobación del “bono del Lejano Oeste”, grupo de derechos humanos han comenzado con las manifestaciones en contra… aunque también han salido a la luz declaraciones de aquellas personas que la impulsaron. Sorpresa!! Varios de ellos son del partido de Bolsonaro.

“No hay ningún país en el mundo que haya logrado reducir sus altos niveles de criminalidad sin adoptar posiciones como esta”, aseguró el diputado Alexandre Knoploch , para quien el bono a los policías es una forma de combatir a los criminales… o, como el los llama, “la escoria”.

De acuerdo con CNN Brasil, el “bono del Lejano Oeste” es una gratificación que puede ser de un 10 a un 150% de la paga del policía… y también se ofrecerá cuando el agente confisque armas de alto calibre o de uso exclusivo.