Buscan a Brandon Giovani Hernández Tapia de 13 años, desaparecido tras colapso del Metro CDMX

Brandon Giovani es un adolescente de 13 años que anoche viajaba con su papá en los vagones del metro de la línea 12 que cayeron tras el colapso de una ballena entre las estaciones Tezonco y Olivos. De acuerdo con su mamá y su abuela, hablaron con el menor unos minutos antes de que el tramo del metro colapsara y desde entonces no saben de él.

Durante toda la noche sus familiares han recorrido todos los hospitales en busca de Brandon y hasta el momento no lo han encontrado. Afortunadamente ya encontraron a su papá, quien se encuentra internado reportado como grave en un hospital pero no saben nada del menor.

Esta mañana la mamá y la abuela de Brandon interrumpieron la conferencia de candidatos del PAN que informaban sobre la presentación de una denuncia contra Sheinbaum para preguntarles sobre el paradero de Brandon y para exigirles ayuda. Como casi no pasa, los candidatos se limitaron a invitarla a sumarse a la denuncia pero la familia pudo dar nombre y detalles de Brandon a los medios de comunicación para ayudar con la búsqueda.

Abuela y madre buscan a Giovani Hernández Tapia, de 12 años: “Lo hemos buscado toda la noche y nadie sabe donde está” #Video: Gisela Castillo pic.twitter.com/MItmq7KDgn — El Universal (@El_Universal_Mx) May 4, 2021

Desde anoche la abuela y mamá de Brandon, Marisol Tapia, iniciaron el viacrucis para buscar a Brandon y a su papá. Denuncian que durante toda la noche y la madrugada las autoridades les han puesto demasiadas trabas e información contradictoria, las mandan a un hospital, les dicen que ya lo dieron de alta, les dicen que están operando en otro lado, etc.

CDMX.- Marisol Tapia busca a su hijo Brandon Giovani Hernández Tapia de 13 años de edad que viajaba en la línea 12 del metro que se desplomó dejando al menos 23 personas muertas y más de 70 heridos en la noche del lunes. pic.twitter.com/ZDDAgHYYNQ — ConVIHvencia (@conVIHvencia) May 4, 2021

“El Metro no se construyó solo”

En el lugar de la búsqueda, los familiares de Brandon exigieron al gobierno que les den información del menor y que ya detengan a los responsables de este colapso. Marisol Tapia explicó que el “metro no se construyó solo” y que no es posible que el gobierno diga que no hay responsable si desde hace mucho tiempo se advirtió sobre las condiciones peligrosas de la estructura.

De acuerdo con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el saldo hasta el momento de esto es de 23 muertos, 79 personas heridas y desafortunadamente aún hay 4 cuerpos sin vida atrapados.