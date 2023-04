¿Viajamos en el tiempo? El caos en el metro y los memes por la confusión en el cambio de horario

No, no viajaste en el tiempo, el Metro y otros servicios no abrieron tarde ni tu despertador se volvió loco. Los celulares nos traicionaron y se les olvidó que ya no existe el cambio de horario en la mayor parte de México.

Así mero, en punto de las 2:00 am varios dispositivos cambiaron de hora y marcaron las 3:00 am, tal como sucedía en el cambio de horario año con año (a algunos nos tocó en pleno Gran Premio de Australia). El problema es que el año pasado se determinó que ya no existirá más el horario de verano.

Varios celulares y relojes se adelantaron pese a que ya no existe el cambio de horario

Tal vez te tocó o tal vez no. Si fuiste uno de los afortunados cuyo smartphone sí mostró ser inteligente y no cambió de hora, ¡vientos! Pero una buena mayoría sí se adelantó para ponerse al día con el horario de verano. Lo dicho, el problema es que el susodicho ya no existe y no había necesidad de hacer el cambio de horario.

Distintos usuarios encontraron una solución al apagar y enceder su teléfono, pero no a todo el mundo le funcionó. Algunos dispositivos se actualizaron con el paso de los minutos y otros (modelos menos recientes, en su mayoría) no tienen de otra más que cambiarle la hora en la configuración, actualizando a la zona horaria o de plano moviéndole la hora manualmente.

El cambio de horario nos traicionó / Foto: Pexels

El caos en el metro por el horario de verano que ya no se usa

Obviamente un cambio de hora así generaría un caos. Muchas personas se dieron cita en el Metro de CDMX, por ejemplo, una hora antes de su apertura. El cambio de horario en sus celulares y despertadores les jugó una mala pasada.

@viral_metro, 7:35 y no da servicio el metro, línea 5. pic.twitter.com/we1bjrVWAM — israel meneses (@isratig) April 2, 2023

Pero internet también reaccionó a la confusión por el cambio de horario

Pero como suele suceder en el internet ante una tragedia como la confusión por el cambio de horario de este 2 de abril, los memes no se hicieron esperar. El horario de verano se niega a morir y en su gran mayoría a eso se le atribuye el engaño a las personas con el cambio de hora que ya no debió ser.

En fin, te invitamos a googlear qué hora es y visitar algún sitio como Hora.mx para saber si alguno de tus dispositivos cambió de hora erróneamente y ayudar quienes no sepan cómo actualizar de nuevo la hora en su celular u otro aparato. Esperemos que sea la última vez que el cambio de horario nos traiciona de esta manera.