Lo que necesitas saber: Carlos Manzo pidió al gobierno Federal que no dejara a Uruapan fuera de la estrategia de seguridad y contra el crimen organizado.

Después del asesinato del presidente Municipal de Uruapan Carlos Manzo, decenas de personas se movilizaron en una marcha convocada en la plaza María Morelos y Pavón en Morelia. Además de la exigencia de justicia, todo mundo recordó las veces que el alcalde denunció al crimen organizado.

Y pidió ayuda a las autoridades federales. Sí, de manera directa —en entrevistas y en sus redes sociales— al gobierno de Claudia Sheinbaum.

Las veces que Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, denunció y pidió ayuda

“Cuanto más mediático me haga…”

“Cuanto más mediático me haga, es probable que menos se atrevan a matarme”, dijo Carlos Manzo al periodista de El País David Marcial Pérez.

La estrategia del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, consistió en hacer todo el ruido posible para obtener el apoyo de las autoridades pero también como una especie de escudo ante las amenazas del crimen organizado.

Lamentablemente, la noche del 1° de noviembre, en el Festival de las Luces, Carlos Manzo fue atacado.

Dos personas fueron detenidas por el asesinato y una más fue abatida en el lugar.

Y pese a que el domingo 2 de noviembre el Gabinete de Seguridad se reunió para abordar el caso, las críticas —no sólo en Michoacán— han sido cada vez más fuertes contra la tardía respuesta del gobierno Federal porque, precisamente, Manzo denunció más de una vez, de manera pública, las amenazas en su contra.

En este caso, Manzo hizo esta declaración durante un recorrido hacia una huerta de aguacate —donde la policía había encontrado un campo de adiestramiento— con el periodista de El País.

“No nos olviden en el tema de seguridad”

El 22 de mayo, Carlos Manzo tuvo su primera entrevista con Joaquín López Dóriga, luego de haber declarado que las policías municipales debían abatir a los criminales.

En la entrevista, Manzo precisó que se refería a enfrentamientos donde la vida de la ciudadanía y la policía estuviera en riesgo. Ahí, el alcalde de Uruapan envió un mensaje para Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Y para la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué dijo? Manzo pedía al gobierno Federal que no olvidara a Uruapan en la estrategia de seguridad y contra el crimen organizado.

Entre otras cosas, porque él mismo, dijo, representaba a un gobierno independiente.

En esa misma conversación, Manzo denunció la presencia y enfrentamientos entre el CJNG y Caballeros Templarios.

Una invitación más para la presidenta Claudia Sheinbaum

Un mes después, Carlos Manzo invitó a la presidenta Claudia Sheinbaum —en una entrevista con El Financiero— a que visitara Uruapan para que viera, de manera directa, la situación en que se encontraba el municipio.

“Tengo mucho miedo pero tengo que acompañarlo de valentía”

En septiembre de 2025, en otra entrevista con Joaquín López Dóriga, Carlos Manzo, denunció que su vida estaba en riesgo a causa de la labor de seguridad que llevaba a cabo en el municipio.

“Tengo mucho miedo, pero tengo que acompañarlo de valentía, no nos queda de otra. No podemos dar ni un paso atrás, está en riesgo nuestra vida, está en riesgo nuestro gobierno y de los ciudadanos“, dijo en aquella ocasión.

Con el mismo periodista, Manzo hizo una declaración todavía más cruda: “No quiero ser un presidente municipal más de la lista“.

Uruapan

En el documental ‘México: los cárteles hacen la ley’, el alcalde de Uruapan declaró haber sido amenazado desde su primer día como gobernador.

Este documental, de la cadena de televisión francesa LCI, muestra la cotidianidad de los michoacanos bajo el asedio del crimen organizado y cómo es que el mismo impone su propia ley.

Ante las cámaras extranjeras, Manzo apareció llevando a cabo patrullajes y denunció las amenazas del crimen organizado contra su familia desde el primer día de gobierno.

¿Quién era Carlos Manzo?

Carlos Alberto Manzo Rodríguez tenía 40 años y llegó a la Presidencia Municipal de Uruapan como candidato independiente en las elecciones de 2024.

De hecho, Manzo denunció que su candidatura independiente se debía a presuntos arreglos internos en Morena para elegir al candidato en aquel municipio.

Y es que Carlos Manzo fue diputado Federal, invitado por Morena, en el periodo de 2021 a 2024.

Manzo era licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, activista social y medioambiental y emprendedor.

Manzo, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad

El alcalde de Uruapan cobró relevancia mediática debido a las declaraciones con medios de comunicación y transmisiones en sus redes sociales para denunciar el crimen en el municipio.

Además de declarar, de manera directa y polémica, que la estrategia no debía seguir con la consigna de “abrazos, no balazos” sino confrontar y abatir a los delincuentes —aunque también reconoció la política de los programas sociales como una manera de hacer frente al crimen organizado.

Pero más allá de las declaraciones, Mazon se encargó de presionar a las autoridades federal y estatal para que protegieran a la ciudadanía de Uruapan— en un estado acechado por cárteles y otros grupos de la delincuencia que se han apoderado de sectores agrícolas como la producción del limón o el aguacate.

El 1° de noviembre fue atacado de manera directa y, tras las críticas hacia las autoridades, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró que el alcalde era acompañado de 14 soldados, dos vehículos de la Guardia Nacional y policías municipales de “su confianza”.