¡La espera terminó! Luego de 6 años del incendio que destruyó su techo y otras partes del inmueble, la catedral de Notre Dame de París por fin ha vuelto a abrir sus puertas al público.

Este año París quiere activar su turismo a lo grande. Primero reabren el río Sena y ahora, la catedral de Notre Dame volvió a abrir sus puertas al público para que todos los que quieran puedan recorrer algunos de sus espacios.

Recordemos que la basílica había sido cerrada debido a un fuerte incendio en 2019. Este incidente provocó daños en el techo y en el mobiliario histórico.

El presidente de Francia compartió en redes la noticia de la reapertura, asegurando que ahora los visitantes podrán volver a subir a las torres a disfrutar de la vista de la ciudad y explorar el interior.

Un nuevo enfoque para los visitantes…

Eso sí, la catedral de Notre Dame abrió sus puertas con un nuevo enfoque para los visitantes. Ahora, el recorrido de 25 minutos está “repensado para dar una experiencia sensorial”.

Y es que además de ver el campanario, las terrazas y un encuentro cercano con las famosas gárgolas, podrás descubrir y comprender algunos de los acontecimientos más importantes para la catedral. ¿Te gustaría visitarla?