¿Quién y por qué se quiere impedir que una madre sepa qué pasó con sus hijos desaparecidos? Es lo que muchos se preguntan, ahora que Cecilia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, acusa amenazas de muerte en su contra.

En videos compartidos en sus redes sociales, Cecilia Flores acusa que está siendo amenazada (algo que, lamentablemente, no es nuevo) y, además, torturada psicológicamente. “Me han enviado fotografías de personas siendo torturadas y descuartizadas diciéndome que así puedo terminar yo”.

Cecilia Flores, líder de Madres Buscadoras de Sonora

De acuerdo con la presidenta de Madres Buscadoras de Sonora, desconoce quién es el responsable de las amenazas. Aclara que no señala ni al crimen organizado ni a las autoridades. Sólo hace esta denuncia para que la gente sepa de la situación y para pedir a quienes lo hacen que se detengan (ya ni siquiera como un llamado a las autoridades).

“Cada vez tengo más miedo, pero también tengo miedo de salir corriendo y dejar de buscar a mis hijos”, asegura Cecilia Flores en uno de los videos, para luego señalar que las amenazas son por el trabajo que hace para buscar a sus hijos desaparecidos .

Foto: Graciela López-Cuartoscuro.

“Mis hijos la única oportunidad que tienen de volver a casa es que yo los siga buscando (…) tantas amenazas que he recibido por la lucha que estoy haciendo por encontrarlos y apoyar a tantas familias, como lo estamos haciendo”

Denuncia se hace luego que Yesenia Guadalupe anunció que dejará de buscar a su marido

Hace un par de días, Yesenia Guadalupe Durazo, integrante de Madres Buscadoras de Sonora, fue secuestrada afuera de su domicilio. Afortunadamente, tras suplicar por su vida, regresó a casa… pero anunció que dejaría de tratar de encontrar a su esposo desaparecido.

El anuncio ni siquiera lo hizo la propia Yesenia Guadalupe, sino que fue Cecilia Flores quien, como líder de Madres Buscadoras, informó sobre la localización de la mujer y la decisión que había tomado (ante las amenazas recibidas).

“Las mismas personas que la privaron de la libertad la dejaron muy cerca de su domicilio. Está golpeada, pero golpes que en pocos días pueden sanar (…) Se dedica a su familia. Ella ya no va a buscar (…) el día de hoy empieza una nueva vida para ella y su familia”.

“¿Por qué tantas amenazas? ¿Por qué tanto odio”: Líder de Madres Buscadoras de Sonora

Así como varias personas, Cecilia Flores se pregunta por qué alguien quiere hacerle daño por el sólo hecho de querer encontrar a sus hijos. Hacer que sus hijos tengan el derecho a ser buscados y encontrados.

“Necesito recuperar ese vacío que dejaron con su ausencia”, señala Cecilia, dando a entender que, pese a las amenazas, no dejará de buscar a sus hijos y, en el camino, ayudar a familias que están en la misma situación que ella.

“Les pido, por favor, que nos ayuden a encontrar a nuestros desaparecidos. Que no nos amenacen, que no nos desaparezcan y que no meten a las madres buscadoras”, concluye el mensaje de Cecilia Flores.