Una lucha por Cereza y su camada que sobrevivieron a la explosión en Iztapalapa

Lo que necesitas saber: Cereza y su camada sobrevivieron a la explosión en Iztapalapa. Aunque los esfuerzos por salvar sus vidas siguen.

“Hoy gritamos con el corazón: ¡Viva Cereza, que sobrevivió a la explosión! ¡Viva Cereza, que salió adelante de su cirugía”, publicó la noche del 15 de septiembre Huellitas amor sin fronteras, el refugio para perritos que —junto con el apoyo de la gente— ha ayudado a la perrita y su camada sobreviviente de la explosión en Iztapalapa.

Si bien la perrita Cereza y su camada sobrevivieron a la explosión de una pipa de gas LP en el puente de La Concordia en Iztapalapa, lo cierto es que en los días posteriores los esfuerzos se han concentrado en salvar sus vidas.

Foto: @HASF_AnaSDiaz

Aunque de manera lamentable, tres perritos han muerto. Y las esperanzas se siguen manteniendo en Cerecita y sus dos cachorros.

Cereza y su camada que sobrevivieron a la explosión en Iztapalapa

Es seguro que conozcan la historia de Cereza: una perrita que logró salir de entre las llamas tras la explosión en Iztapalapa, aquel 10 de septiembre de 2025.

Los testimonios relatan que tras la explosión, la gente se percató de las quemaduras de la perrita y contactó con Ana Díaz Flores, fundadora de Huellitas Amor sin fronteras para su rescate y tratamiento.

Mural realizado por Danny The Groomer y el artista José Martínez. Foto: @dannythegroomer

Entonces, esta fundación decidió hacerse cargo de Cereza, quien llegó a Huellitas en estado de shock, anemia, deshidratada, dolor y miedo y después de la valoración de un médico supieron que Cerecita estaba embarazada.

El siguiente paso fue realizarle una cesárea de emergencia de la que nacieron 5 cachorros, limpieza y vendaje para cubrir las quemaduras.

Una lucha por Cerecita

Como les contamos, lamentablemente murieron 3 cachorros y dos se mantienen bajo el cuidado de Huellitas amor sin fronteras.

¿Qué hay del estado de salud de Cereza? Es estable pero grave. Hasta el momento se le han realizado dos cirugías: la primera fue la cesárea de emergencia y la segunda para retirar la piel muerta en la zona.

Sin embargo, la lucha por su vida continúa. Esta no sería la última cirugía de Cereza. Así lo contó Huellitas amor sin fronteras en Twitter o X:

“Nos dice la doctora que por toda la zona afectada, seguramente, necesitará esta y otra en los próximos días para reconstruir. Aún estamos en espera de que nos confirmen esta información”.

Foto: @HASF_AnaSDiaz

La idea, contó Ana Díaz a Telediario, es que una vez recuperada Cereza y sus cachorros, la fundación busque la adopción en conjunto de esta familia.

Si les interesa seguir y apoyar el caso de Cereza, pueden hacerlo en las redes de Huellitas amor sin fronteras:

Cereza, explica este refugio para perritos, representa la esperanza ante una tragedia de la magnitud de la explosión en Iztapalapa que dejó el saldo de al menos 94 personas heridas y 15 personas fallecidas, cuyos casos han conmocionado no sólo a CDMX.

Foto: @HASF_AnaSDiaz

Y cuya investigación, llevada a cabo por la Fiscalía de CDMX y que entre otras hipótesis maneja el exceso de velocidad, aun no termina —aunque en el caso están relacionados varios elementos como el historial de accidentes y la multa por monopolio contra la gasera propietaria de la pipa que explotó, la ambigüedad de los protocolos para el transporte de carga y sustancias peligrosas y el hecho de que es la segunda tragedia registrada en el Oriente de la ciudad, después del colapso de la Línea 12 del Metro, en los últimos años.