Tan solo un día antes de que arranque el proceso electoral de 2027, la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Arlett Espino, presentó su renuncia irrevocable al cargo con efectos a partir de este miércoles 9 de septiembre, alegando motivos de salud y para llevar un sano equilibrio entre su desarrollo profesional y personal debido a todo el trabajo que se viene para las elecciones de 2027. Por otro lado, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, nombró a Roberto Félix López al frente de la Secretaría Ejecutiva.

Lo que necesitas saber: Su renuncia ocurre tan solo un día antes de que arranque el proceso electoral de 2027.

El INE anda en aprietos. Tan solo un día antes de que arranque el proceso electoral de 2027, la secretaria ejecutiva, Claudia Arlett Espino, renunció al cargo… así que convocaron a una sesión de emergencia para salir del apuro.

Foto: Rogelio Morales – Cuartoscuro

Renuncia Claudia Arlett Espino, Secretaria Ejecutiva del INE

Lo dicho. A nada de que arranque el próximo proceso electoral, Claudia Arlett Espino, Secretaria Ejecutiva del INE, presentó su renuncia irrevocable al cargo con efectos a partir de este miércoles 9 de septiembre.

De acuerdo con el INE, Arlett Espino decidió retirarse del cargo por cuestiones de salud y para llevar un sano equilibrio entre su desarrollo profesional y personal debido a la chambota que se viene para las elecciones de 2027.

“Considero que el nivel de exigencia que requiere la organización de una elección concurrente de los cargos federales y de las 32 entidades federativas que estarán en disputa en los procesos federal y local 2026-2027, no me permite en estos momentos fortalecer mi vínculo personal y familiar”, declaró.

Taddei elige a Roberto Félix López como secretario ejecutivo del INE

Luego de la junta urgente que convocó Taddei tras la renuncia de Claudia Arlett Espino, la consejera presidenta del INE designó a Roberto Carlos Félix López como Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva de la dependencia.

Y fue por medio de un comunicado que se dio a conocer que Roberto Félix, quien ocupaba el cargo como director ejecutivo de Organización Electoral, ocuparía la vacante que dejó Arlett Espino.

De acuerdo con el INE, Félix López cuenta con todos los requisitos para asumir el puesto de la Secretaría Ejecutiva, ya que la misma dependencia se encargó de revisar “detalladamente” la trayectoria profesional y académica.

Roberto Félix, dentro del INE, ha trabajado como secretario técnico de Guadalupe Taddei y en la coordinación estratégica del mismo instituto, también laboró como jefe de oficina de la Secretaría Ejecutiva.