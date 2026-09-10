El juego de NFL en Australia marca un hito en la liga: Es el viaje más largo para un partido de temporada regular. Se transportarán por mar y tierra cientos de trabajadores, jugadores y 59 toneladas de equipo en total. Se romperá el récord de asistencia para un juego internacional de temporada regular. La derrama económica en Melbourne tiene cifras impresionantes.

Lo que necesitas saber: Es la primera vez que la NFL llega a Australia y por eso hay varios puntos sin precedentes, desde el viaje hasta el estadio de Cricket donde se juega

La NFL finalmente llega a Australia, cosa no menor, pues la liga planea que sea un hito histórico de cara al futuro. No solo se trata de ver un juego entre 49ers y Rams, implica una logística nunca antes vista que puede representar un antes y después para el futbol americano profesional.

Hablamos de un viaje titánico para ambos equipos, un estadio que podría romper récord de asistencia, y una demostración del músculo que tiene la liga para llevar a cientos de trabajadores y toneladas de equipo.

Es la primera vez que la NFL llega a Australia y buscan que sea algo inolvidable:

Es el viaje más largo para un partido de temporada regular.

Se transportarán por mar y tierra cientos de trabajadores, jugadores y 59 toneladas de equipo en total.

Se romperá el récord de asistencia para un juego internacional de temporada regular.

La derrama económica en Melbourne tiene cifras impresionantes.

49ers vs Rams en Australia / Foto: NFL (Facebook)

El juego de NFL en Australia resulta una locura logística y un hito histórico

Empecemos por recordar que el juego de NFL en Australia no fue una idea de la noche a la mañana. Se trata de un evento planeado con al menos dos años de anticipación.

Por lo dicho, la logística para llevar a dos equipos profesionales de futbol americano, junto con todo el equipo, trabajadores y recursos de la liga, implica una misión descomunal.

“Me preocupa casi todo”, declaró Jon Barker, jefe de Operaciones y Producción de Eventos Globales de la NFL, en entrevista con The Japan Times. “Queremos asegurarnos de que nuestros aficionados en Australia sientan que este es su partido. Sí, vamos a recrear la sensación de estar dentro de un estadio de la NFL porque queremos que tengan una experiencia auténtica. Pero también queremos asegurarnos de que sientan que es su juego”.

NFL en Australia implica un viaje larguísimo para 49ers y Rams

Vamos con lo primero: llegar a Australia. Basta hacer una pequeña búsqueda en internet para descubrir que, viajar desde San Francisco y Los Ángeles hasta Melbourne, puede tardar entre 14 y 20 horas. ¡Prácticamente un día entero en el avión!

Ningún juego de temporada regular en la historia había necesitado un viaje tan largo.

Naturalmente no harán fila en el aeropuerto a ver si no cancelan o sobrevenden su vuelo. Cada equipo usará su propio Qantas A380, el avión comercial más grande que tiene a su disposición la aerolínea más importante de Australia.

Rams serán locales en el juego de NFL en Australia / Foto: NFL (Facebook)

Toneladas de equipo y cientos de personas llegando a Australia

Y no es un lujo ni un capricho; es necesario tanto para que los equipos lleguen sin contratiempos y para que puedan llevar a los 225 jugadores, staff y personal de apoyo. ¡Cientos de personas llegarán a Melbourne por cada equipo!

A eso le tienes que sumar las 32 toneladas de equipo que llevarán entre 49ers y Rams, y las 27 toneladas adicionales que manda la NFL para instalar su utilería, publicidad, elementos visuales, el equipo necesario para el juego y todo lo necesario para transformar el Melbourne Cricket Ground (el estadio donde se jugará el partido) en un escenario digno de la liga.

Se esperan unos 200 empleados y empleadas de la NFL en Australia, entre medios de producción y todo tipo de agentes, para que el 49ers vs Rams se desarrolle sin problemas y se convierta en un evento visto por todo el mundo.

¿Para qué tanto equipo y personal? Generalmente el estadio tiene un protocolo para recibir a la afición y sus propios esquemas de seguridad, pero la NFL implementará su propio protocolo, cinturones de seguridad, adecuará algunos espacios del estadio como los vestidores y claro, tener todo el equipo para montar el escenario donde se presentarán los Jonas Brothers en el medio tiempo.

Foto: Los Angeles Rams (Facebook)

La NFL en Australia podría romper récord de asistencia internacional

¿Conoces el mencionado Melbourne Cricket Ground? Bueno, se trata de un estadio imponente usado desde hace 173 años, con dimensiones grandes incluso para un juego de Cricket. Y como es tan grande, su capacidad es tremenda.

A ese estadio pueden entrar 100 mil personas, y sí, se espera lleno total porque los boletos volaron. Según la propia NFL, la gran mayoría se acabaron en unos 30 minutos.

Para nada importaron los precios de hasta 1,900 dólares (unos 32 mil pesos mexicanos) por un boleto VIP… se agotaron. Así que cuando venga la patada inicial, tendríamos un récord de asistencia internacional para un partido de temporada regular en la NFL.

Así es el estadio para la NFL en Australia

Aclaramos que el récord será en partido de temporada regular y en un juego internacional, porque Melbourne no superará el récord de temporada regular ni el de un partido fuera de Estados Unidos en pretemporada.

La mayor asistencia para un partido de temporada regular en la NFL fue de 105 mil 121 aficionados en Dallas, cuando se estrenó el estadio de Arlington en 2009, según los récords Guinness.

La mayor asistencia para un juego internacional, tuvo lugar en el Estadio Azteca en 1994, también en un partido de Cowboys con 112 mil 376 personas, pero fue de pretemporada.

La economía de Australia se mueve con el juego de NFL

Con un partido que llamó a 100 mil personas, es natural que la ciudad de Melbourne vea fluir el dinero como ríos desbordados.

Además de la venta de entradas, la solicitud de hoteles y alojamiento en general aumentó 4 veces respecto a otros años de esta misma época.

respecto a otros años de esta misma época. La búsqueda de vuelos desde Estados Unidos hacia Australia aumentaron en un 150%.

Se espera que restaurantes, bares y miles de negocios en Melbourne se vean beneficiados.

Así que no, llevar un juego de NFL a Australia no es un partido más. Es un hito para la liga, para ese país y podría ser el principio de una era de juegos en otras ciudades así de lejanas. Ya hay acuerdo para que la NFL vuelva a Australia en 2027 y el contrato podría extenderse por muchos años más.