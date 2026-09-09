Lo que necesitas saber: Con esta nueva ley el Gobierno busca que poco a poco disminuya el uso de efectivo en el país y fortalecer las operaciones digitales.

Tal parece que poco a poco nos podremos ir despidiendo del efectivo y es que durante la mañanera de este 9 de septiembre la presidenta Claudia Sheinbaum informó que busca reducir el uso de efectivo en México con una nueva ley que el Gobierno ya envió al Congreso.

Y es que estamos hablando de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, con esta nueva ley el Gobierno busca que poco a poco disminuya el uso de efectivo en el país y fortalecer las operaciones digitales.

Apenas el día de ayer, 8 de septiembre, el Gobierno presentó el Paquete Económico 2027 y esta ley forma parte de varias reformas que acompañaron su llegada al Congreso de la Unión.

Bueno, pero ¿ahora cuáles serán los métodos de pago?

Pues bueno, las básicas como tarjetas de crédito y débito continúan vigentes, así como las transferencias.

A estas se les suman el pago a través de QR y el uso de apps como CoDi. Además de esto, los tres órdenes de gobierno tendrán que contar con la infraestructura necesaria para poder recibir estas formas de pago.

Foto: Shutterstock

Por ahora tocará esperar a ver si el Congreso aprueba esta ley, pero lo que es un hecho es que cada vez hemos notado que más negocios, grandes o pequeños, han tenido que incorporar este tipo de pagos digitales.

Pero todavía quedan preguntas alrededor de esta nueva iniciativa y esperemos que las autoridades las respondan conforme avance la propuesta.