Los rumores son fuertes sobre el tour 2027 de Oasis Y más con los teasers que la banda ha publicado en redes.

Lo que necesitas saber: En los últimos días, Oasis ha publicado teasers que dan pistas de una posible gira en 2027.

Desde hace semanas está fuerte el rumor de la nueva gira de Oasis y ésta va tomando forma de manera anticipada, gracias a los videos que la banda ha publicado diariamente en sus redes sociales.

Son videos con escasos segundos de duración, pero con un contenido que los fans no han tardado en interpretar como aviso de las ciudades que Oasis visitará en su próximo tour, el cual (según se prevé) abarcará ciudades que la banda no visitó en su tour “Live ’25”.

1. Glasgow

Una ciudad con la que Oasis tiene un fuerte vínculo. Sólo basta recordar el dato de que en el bar local King Tut’s Wah Wah Hut fue donde la banda de los hermanos Gallagher fue descubierta por Alan McGee de Creation Records.

¿No sería genial que Oasis tocara en el King Tut’s? Seguro sí, pero por lo que han descifrado los fans, el show de la banda de Manchester sería en el estadio del equipo Celtic (así lo indican las coordenadas armadas a partir de los números en los flyers).

2. Manchester (shows en Knebworth)

La playera colgada en el tendedero es la que se vendió en el 96, como parte de la merch de los shows en Knebworth. Y ya con eso es suficiente para fortalecer el rumor que hace unas semanas se publicó en The Sun.

Por otra parte, la luna que se puede ver en la parte superior de la puerta ha sido relacionada con “Blue Moon”, la canción que los fanáticos del Manchester City entonan en cada partido. Es más, son 11 el número de líneas de los tabiques sobre los que se ve la luna… la lógica de los fans: “Blue moon = Etihad, 11 nights”.

3. Múnich

Aquí no hay sutilezas, en la radio del auto se escucha nombrar a la ciudad alemana. Así de fácil se la pusieron los Gallagher… aunque tiene su toque especial: el audio corresponde a un concierto que Oasis dio en Múnich en 1997. Más específico: es el intro de “Be Here Now”.

Entonces, si las señales han sido bien entendidas, el show de Oasis sería en el Olympiahalle de Múnich.

4. Barcelona

Otra ciudad que se descifra de manera clara. El póster en la pared es de Joan Miró, artista que se encargó de crear el paisaje urbano de Barcelona. De acuerdo con los rumores, Oasis se presentaría en el Estadi Olímpic Lluís Companys de la ciudad catalana… ¿entre el 18 de junio y el 26 de agosto?

5. Ámsterdam

Los familiarizados con el paisaje aseguran que los contenedores que se ven en este clip evocan al puerto de Ámsterdam… y el acertijo se resuelve con lo que se ve en la escena: dos chicos arrogantes corriendo de la policía, no es otra cosa que recordar cuando la banda tuvo un altercado con las autoridades durante el primer show que darían en la ciudad (la mayoría de los integrantes fueron arrestados y deportados).

6. París

La capital francesa parece que será una escala en la gira de Oasis. El detalle del clip que sirve para señalar esto es el póster viejo que se ve del lado izquierdo: corresponde al de la edición 2009 del Rock en Seine… en la que Oasis estaba anunciado como headliner y no se presentó por una pelea entre los Gallagher (hecho que marcó la separación de la banda).

De hecho, en el video el chico avienta una ciruela que, según se cuenta, fue lo que hizo Liam en contra de Noel… y tras la tensión que ya se vivía, dio como resultado la cancelación del show. Así que, según parece, Oasis pagará una deuda pendiente y se presentará el próximo año en Rock en Seine (que este 2026 se realizó del 26 al 30 de agosto).

7. Roma

En el clip una moto se acerca y, mientras más lo hace, se puede escuchar “Go Let It Out”… la señal: la moto es una Vespa, fabricada en la ciudad de Pontedera, pero vinculada a la capital italiana.

“La Vespa y Roma comparten una relación única y simbólica, convirtiéndose juntos en un icono de Italia y de la ‘dolce vita’. Roma, con sus calles estrechas, callejones sinuosos y tráfico caótico, es la ciudad perfecta para un scooter tan ágil como la Vespa”, se presume la página del museo dedicado al vehículo. Y bueno, ¿qué no vemos en el clip eso que se acaba de describir?

8. Massachusetts

La casa de los Patriotas de Nueva Inglaterra parece que será una de las sedes de la Oasismania en 2027. Algo que se supone a partir del clip en el que un hombre está en una barbería. Mmmm, barbería, barba, Gillette… ¡Gillette Stadium!

Bueno, la conclusión no llega nomás así porque sí, sino por el promo de Gillette que se puede ver en la pared, en un video en el que también destaca un periódico llamado “The Hindu Times”, como la canción del Heathen Chemestry, ¿sonará en la nueva gira?