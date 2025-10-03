Sandra "T", dueña de la Guardería ABC, es detenida en Sonora

La tragedia del incendio de la Guardería ABC en 2009, en Sonora, es algo que nos dolerá toda la vida. Y aunque aún hay muchos pendientes en el caso, la FGR confirmó la detención de Sandra Téllez, dueña de la estancia infantil, luego de ser deportada de Estados Unidos.

Detuvieron a dueña de la Guardería ABC

Han pasado más de 16 años desde la tragedia de la Guardería ABC en Sonora, y la historia de este arresto comenzó en agosto, cuando el colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños informó que autoridades de Estados Unidos detuvieron a Sandra Luz Téllez Nieves, una de las propietarias de la estancia infantil.

En redes sociales, difundieron una carta de la organización, en la que pedían a la presidenta de México intervenir en la detención para que Téllez Nieves fuera extraditada y cumpla con su sentencia.

Extraditada y detenida en Arizona

Pasaron casi dos meses, pero finalmente Sandra “T” llegó a México este 3 de octubre y fue detenida al instante.

“La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó orden de aprehensión en contra de Sandra “T”, por los delitos de homicidio y lesiones culposas, con relación a los hechos ocurridos en el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, ello para que cumpla con la sentencia condenatoria dictada en su contra, por la comisión de dichos ilícitos”, señalan en un comunicado.

La propietaria de la Guardería ABC fue llevada al Centro de Reinserción Social Femenil, en Hermosillo.

Téllez solicitó asilo político en Estados Unidos

Cabe menconar que la dueña de la Guardería ABC estaba buscando asilo político en Estados Unidos previo a ser enviada a México, pero no lo consguió.

Recordemos que las autoridades señalaron a Téllez como socia dueña de la estancia infantil y, en 2016, un juez la sentenció a 28 años de prisión. Sin embargo, tras varias apelaciones, redujeron su condena a 5 años.

Hasta ahora no ha cumplido esa pena, ya que desde 2022 existe una orden de reaprehensión en su contra.