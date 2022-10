Puede parecer cruel, pero así está la situación en México: el político agredido de esta semana es Crispín Ordaz, exalcalde potosino. Lamentablemente, como en casi la mayorías de las ocasiones, la víctima no sobrevivió al ataque.

Ayer, alrededor de las 14:00 horas, el Sistema de Emergencias 911 de San Luis Potosí recibió el reporte de una agresión en contra del cliente de un local de comida. Tiempo después se confirmó que la persona que fue objeto del ataque era el exalcalde de Ébano, Crispín Ordaz.

Foto: Facebook / crispin.ordaz

“La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) tomó conocimiento de hechos registrados este día en la Colonia Petrolera de Ébano, donde una persona falleció a consecuencia de disparos de arma de fuego”, señaló el comunicado difundido por las autoridades.

Aunque la FGESLP se limitó a señalar que la victima de la agresión fue identificada simplemente como Crispín “N”, se confirmó que se trataba del exalcalde al indicar que “se desempeñó como funcionario municipal en anteriores administraciones del citado Ayuntamiento”.

Foto: Facebook / crispin.ordaz

La Fiscalía de San Luis Potosí no indicó si hay rastro de los responsables del asesinato del exalcalde de Ébano. Tampoco informó si ya existe alguna línea de investigación. Simplemente señaló que “se abrió una Carpeta de Investigación al respecto y se levantaron indicios del sitio”.

Tras confirmarse el asesinato del exalcalde, varios de sus compañeros en el PAN ofrecieron sus respectivas condolencias. “Condeno el asesinato del ex alcalde de Ébano, Crispín Ordaz Trujillo. Me sumo al llamado para que no haya impunidad ante estos hechos y se castigue de manera ejemplar a los responsables”, escribió en redes sociales el legislador de San Luis Potosí, Xavier Azuara Zúñiga.

“Estaremos en seguimiento permanente de este asunto, pues es fundamental que no haya impunidad en este caso, que se hagan pronto las investigaciones necesarias y se castigue de manera ejemplar a los responsables de este cobarde atentado”, escribió, por su parte, la dirigencia estatal del PAN.

Foto: Facebook / crispin.ordaz

De acuerdo con Aristegui Noticias, en 2017 Crispín Ordaz denunció una red de corrupción conformada por miembros del Legislativo y la Auditoría Superior del Estado. Esta operación fue conocida como “La Ecuación Corrupta” y consistía en, supuestamente, recibir “moches” de alcaldes locales a cambio de limpiar sus cuentas pública.

Sin embargo, Ordaz tampoco se fue limpio: al concluir su mandato en Ébano, fue blanco de acusaciones de desvío de recursos, así como de un fraude por varios millones de pesos.