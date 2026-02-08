Lo que necesitas saber: En algunos documentos se menciona el uso de aviones privados de Epstein para trasladar al líder espiritual o de eventos a los que el magnate financiero afirmaba que iba a verlo.

Dalai Lama vuelve a ser tendencia en redes sociales… y es que su nombre apareció en algunos archivos sobre el caso Epstein que recientemente se publicaron. Ante la situación, su oficina salió a negar esta supuesta relación.

Foto: Foto/Tenzin Choejor/OHHDL-casatibet.org.mx

Dalai Lama aparece en los nuevos archivos sobre Epstein

Tras la publicación de más de 3 millones de nuevos archivos relacionados con Jeffrey Epstein, tarde o temprano saldrían nuevas personas involucradas. Esta vez fue el Dalai Lama.

El líder espiritual del Tíbet aparece citado en más de 150 ocasiones, aunque en su mayoría solo son referencias muy generales, como artículos de prensa.

Eso sí, hay algunos archivos que han dado de que hablar. Uno de ellos es el del folio EFTA01205815, documento de 2012 en el que se presupuestó un millón de dólares para renovar una vivienda para el Dalai Lama y 15 acompañantes.

En otros, se menciona el uso de aviones privados de Epstein para trasladar al líder espiritual. Además de eventos a los que Epstein afirmaba que iba a verlo.

El Dalai Lama / Foto: dalailama.com

Niegan supuesta relación entre ambos

Ante el escándalo, la oficina del Dalai Lama salió a desmentir todas las versiones que vinculan al líder espiritual tibetano con Jeffrey Epstein.

“Podemos confirmar inequívocamente que Su Santidad nunca se reunió con Jeffrey Epstein ni autorizó ninguna reunión o interacción con él por parte de nadie en nombre de Su Santidad“, se lee en su comunicado.

De momento, el Dalai Lama no ha sido acusado de nada formalmente. Aunque esta no es la primera vez que se ve involucrado en una polémica de este estilo… hace unos años, el líder espiritual fue tendencia tras “intentar” besar en la boca a un niño.