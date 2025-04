Lo que necesitas saber: Yucatán es la entidad número 22 en despenalizar el aborto en México.

El Congreso de Yucatán aprobó con 22 votos a favor y 13 en contra, la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación. Peeeeero… siempre hay un pero.

Foto: Crisanta Espinosa-Cuartoscuro.

Congreso de Yucatán no cumplió por completo la orden de la Suprema Corte

“Yucatán alinea su Código Penal con mandato de la Corte, la legislación federal y tratados internacionales”, señala el mensaje que el Congreso yucateco compartió en redes… en referencia a que la despenalización se dio por hacer caso a una sentencia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió en agosto de 2024. Peeeero…

El gran “pero” es que la Suprema Corte no sólo había ordenado en su resolución la despenalización del aborto (mediante modificaciones en el Código Penal), sino, también, hacer reformas a la Constitución local. Lo primero se hizo, lo segundo no. Es decir, no se cumplió por completo la orden de la Corte.

Foto: El Universal

Debido a lo anterior, el dictamen habrá de regresar a la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Yucatán para su discusión.

Se castigará con mayores penas al aborto forzado

La diputada del PAN, María Teresa Boehm Calero, rechazó la reforma constitucional señalando que “la vida debe protegerse desde sus inicios”.

Foto: Andrea Murcia-Cuartoscuro.

Si bien se aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, los diputados decidieron elevar el castigo para quien interrumpa el embarazo de manera forzada. Antes, el castigo era de 3 a 5 años de prisión, ahora, según el mensaje compartido en redes, éste puede llegar hasta los 10 años.

También se elevó la pena cuando se trata de aborto forzado con violencia. El castigo antes era de hasta 9 años, ahora puede alcanzar los 15 años de prisión.