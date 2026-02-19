La detención del príncipe Andrés en Reino Unido abre una nueva etapa en el caso Epstein. La policía lo arrestó por presunta conducta inapropiada en un cargo público y continúa la investigación.

Lo que necesitas saber: La detención del príncipe Andrés en Reino Unido abre una nueva etapa en el caso Epstein. La policía lo arrestó por presunta conducta inapropiada en un cargo público y continúa la investigación.

La detención del príncipe Andrés (Andrés Mountbatten-Windsor), hermano del rey Carlos III, sacudió este jueves 19 de febrero de 2026 al Reino Unido: la policía lo arrestó en Sandringham (Norfolk) bajo sospecha de conducta inapropiada en un cargo público (misconduct in public office), un delito grave ligado a su relación con Jeffrey Epstein.

La detención llegó con operativo y registros en domicilios en Norfolk y Berkshire, señal de que la investigación no es un “show” mediático: están buscando evidencia concreta.

Detención del príncipe Andrés: qué pasó hoy y qué dijo la policía

Al menos ocho vehículos policiales entraron a Sandringham por la mañana (hora local) y detuvieron al expríncipe en el día de su cumpleaños 66.

En el comunicado de Thames Valley Police confirmaron el arresto de “un individuo de alrededor de sesenta años, de Norfolk” por sospecha de conducta inapropiada en un cargo público, y añadieron que había registros en domicilios en Berkshire y Norfolk. No dieron el nombre “por normativa nacional”, pero medios británicos y agencias lo identifican como Andrés.

El entonces duque de York participa en el entierro de una cápsula del tiempo durante el Diamond Jubilee del John Smith’s Cup en York Racecourse, Reino Unido, el 13 de julio de 2019. Foto: Mick Atkins / Shutterstock.com

Detención del príncipe Andrés: por qué lo relacionan con el caso Epstein

La investigación se reactivó (y escaló) tras una nueva tanda de documentos vinculados a Epstein difundidos en Estados Unidos. La sospecha central: que Andrés, durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido, habría compartido información gubernamental sensible con Epstein.

El punto es brutal por lo que implica: no es solo “conocía a Epstein”, sino la posibilidad de que usara una posición pública y tratara información oficial de manera indebida. Eso es justo el corazón del delito que están investigando.

Detención del príncipe Andrés: el contexto que la Casa Real ya no pudo tapar

La relación del expríncipe con Epstein lleva años siendo una bomba de tiempo para la monarquía. Andrés vivía en Sandringham después de que el rey lo sacara de su residencia en Windsor y lo dejara fuera de la vida pública.

En paralelo, The Guardian y TIME señalan que el golpe institucional ya venía: la Casa Real había tomado medidas para apartarlo mientras el escándalo seguía creciendo.

Cuando una institución vive de protocolo y “respeto”, lo peor que le puede pasar es que el escándalo deje de ser chisme y se convierta en carpeta de investigación.

Detención del príncipe Andrés: qué sigue y por qué este caso es tan mediático

Por ahora, la detención coloca el caso en una ruta procesal típica: custodia policial, revisión de la evidencia obtenida en los registros y la decisión de la fiscalía sobre si presentará cargos formales. La investigación sigue en curso.

Y sí: esto es mediático por razones obvias (un exmiembro de la realeza), pero también porque pone un reflector incómodo en una idea que el Reino Unido repite mucho… y prueba poco: que el estatus no debería funcionar como blindaje. En palabras del primer ministro, “nadie está por encima de la ley”.