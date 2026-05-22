Lo que necesitas saber: Ricardo Monreal presentó dos iniciativas para anular una elección por intervención extranjera.

Y en cosas del Congreso: además de organizar el intercambio de estampitas del Mundial 2026, el diputado de Morena Ricardo Monreal presentó un par de iniciativas que buscan anular las elecciones en caso de intervención extranjera en México.

Sin embargo, las propuestas han causado preguntas sobre la ambigüedad o falta de precisión que podría llevar a decisiones parciales.

Foto: GIFER

Morena presenta iniciativa para anular elecciones por intervención extranjera

Las iniciativas de Monreal son la que cambia la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral relativos a las causales de Nulidad de votación recibida en casilla y de nulidad de elecciones federales.

Foto: @RicardoMonrealA

Tomamos un respiro y nos vamos con la iniciativa que reforma (cambia) el artículo 41 —fracción VI— para introducir una causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera. O sea, como dirían por ahí, van junto con pegado.

Artículo 41

Palabras más, palabras menos la iniciativa para cambiar el artículo 41 de la Constitución sumará una nueva causalidad —o causa— para anular las elecciones.

¿Cuál será? La intervención de personas, organizaciones y gobiernos extranjeros que intenten influir en las preferencias electorales o en los resultados de las elecciones.

Foto: sil.gobernacion.gob.mx.

Y según la propuesta de Monreal, la intervención se puede ver desde el financiamiento, ciberataques, campañas de desinformación “coordinadas” o presiones diplomáticas.

En la actualidad, las causas para anular una elección son: rebasar los gastos de campaña —en 5%—, usar recursos de procedencia ilícita en las campañas y comprar tiempos en medios de comunicación (tele y radio) fuera de lo que dice la ley.

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral

Ok, esta iniciativa es algo así como la mano y el brazo que pone en movimiento los cambios al artículo 41. ¿Cómo?

Ya teniendo aprobada la causalidad de intervención extranjera, con los cambios a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación… precisamente se pueden impugnar los resultados de una elección o anular una casilla tanto a nivel municipal, estatal y federal.

Foto: @Juan_OrtizMX

La única condición es que se compruebe que hubo intervención extranjera —directa e indirecta— para que se anule un resultado o una casilla.

Y va de nuevo: la intervención se puede ver como intromisión, financiamiento, presión, manipulación, coacción o “cualquier acto que tenga por objeto influir indebidamente en la organización, desarrollo o resultado de los procesos electorales”.

Así como propaganda, desinformación o manipulación digital ya sea para favorecer o perjudicar a ciertos candidatos, candidatas y partidos o instituciones electorales.

Por último, la institución que revisará y decidirá los casos sería el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Las preguntas

Hay quienes dicen que estas iniciativas se deben discutir con lupa por la ambigüedad, ya que chance hasta compartir memes podría ser señalado como presunta propaganda o desinformación.

Foto: sil.gobernacion.gob.mx.

O el hecho de acreditar sólo la intención para anular una elección o votaciones en casilla.

Si quieren echarle un ojo a las iniciativas, acá les dejamos el enlace sólo denle clic a “Iniciativas” y de ahí ordenen el buscador por fechas para encontrarlas.