Lo que necesitas saber: A diferencia de las otras renuncias y destituciones de altos mandos en Estados Unidos, la salida de Gabbard se debe a un problema personal.

Una persona más se suma a la lista de cambios importantes en el gabinete de Donald Trump. Esta vez se trata de la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard.

Donald Trump y Tulsi Gabbard // X:@DNIGabbard

Tulsi Gabbard renuncia a su cargo como directora de Inteligencia Nacional

Exactamente un mes después de la renuncia del secretario de la Marina de Estados Unidos, a la lista de cambios en la administración de Trump se suma uno más: la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard.

Fue mediante sus redes sociales que compartió su dimisión ante el presidente Donald Trump, además de compartir un breve texto en el que agradece haber estado en el puesto.

“Estoy totalmente comprometida a garantizar una transición fluida y completa en las próximas semanas para que usted y su equipo no experimenten ninguna interrupción en el liderazgo o el impulso”, se lee.

Donald Trump y Tulsi Gabbard // X:@DNIGabbard

¿Cuál fue el motivo de la renuncia?

A diferencia de las otras renuncias y destituciones de altos mandos en Estados Unidos, en las que no se especifica del todo los motivos o se deben a estar relacionados con polémicas, la salida de Gabbard se debe a un problema personal.

“Lamentablemente, debo presentar mi renuncia, con efecto a partir del 30 de junio de 2026. A mi esposo, Abraham, le diagnosticaron recientemente una forma extremadamente rara de cáncer de hueso. Se enfrenta a grandes desafíos en las próximas semanas y meses”, detalló.

Pero bueno, este cambio vuelve a traer a la conversación la lista de al menos 6 funcionarios que han dejado la administración de Trump durante este 2026… y otra vez nos preguntamos: ¿quién será el siguiente?