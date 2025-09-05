Lo que necesitas saber: El gobierno de Trump ayudará a Ecuador con casi 20 millones de dólares para la "lucha contra el crimen organizado".

Tras su visita en Ecuador, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que no ve que sea necesario que en “países amigos” se realicen ataques militares contra el narco. A diferencia del realizado en Venezuela hace unos días.

Ataque embarcación de Venezuela / Captura de pantalla

Ataques al narco no son necesarios en “países amigos”, dice Marco Rubio

Tras su paso por México, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajó a Ecuador. Ahí aprovechó parahablar sobre el ataque realizado hace unos días hacia una lancha de supuestos narcotraficantes en Venezuela.

Y parece que la hemos librado… por ahora. Pues el mandatario estadounidense aseguró que no cree que en “países amigos” sea necesario los ataques militares contra los narcotraficantes.

Además, informó que el gobierno de Trump ayudará a Ecuador con casi 20 millones de dólares. Estos se usarán para la lucha contra el crimen organizado (13.5 millones) y para la adquisición de drones de última generación para la Fuerza Naval ecuatoriana (6 millones).

Secretario de Estado de Estados Unidos en Ecuador // Foto: Getty Images

Trump presume video de ataque a embarcación “narcoterrorista” en Venezuela

Como te adelantábamos, todo esto ocurre tan solo unos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un ataque contra una embarcación “narcoterrorista” en Venezuela.

Y no contento con el ataque, el mandatario compartió en redes un video del ataque en cuestión, el cual el gobierno de Nicolás Maduro aseguró que fue hecho con Inteligencia Artificial…

Sea verdad o no, Amnistía Internacional ya pidió que se investigue de forma inmediata el ataque en el que murieron 11 personas. En fin, veremos en qué termina este nuevo capítulo de Trump y sus mil guerras…