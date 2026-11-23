Continuando con los operativos de seguridad en Sinaloa, las autoridades informaron sobre la detención de 8 presuntos integrantes de la facción de “Chapo Isidro”.

Lo que necesitas saber: Estas detenciones ocurrieron tras un enfrentamiento armado durante un operativo de reconocimiento en las inmediaciones de El Platanito, en el municipio de Sinaloa de Leyva.

Luego de la ola de violencia que se vivió durante el fin de semana en Sinaloa por la caída de ‘El Chapo Isidro’, las autoridades dieron un nuevo golpe para la organización criminal: la detención de 8 presuntos integrantes de los “Beltrán Leyva”

Detienen a presuntos integrantes de los “Beltrán Leyva” // X:@Defensamx1 (captura de pantalla)

Detienen a presuntos integrantes de los “Beltrán Leyva” tras la caída de El Chapo Isidro

Lo dicho. Continuando con los operativos de seguridad en Sinaloa, las autoridades informaron sobre la detención de 8 presuntos integrantes de la facción de “Chapo Isidro”.

Mediante redes sociales, las autoridades revelaron que estas capturas ocurrieron tras un enfrentamiento armado durante un operativo de reconocimiento en las inmediaciones de El Platanito, en el municipio de Sinaloa de Leyva.

“Al repeler la agresión, se logró la detención de 8 integrantes, entre ellos un menor de edad, de la organización delictiva ‘Beltrán Leyva’, facción ‘Chapo Isidro’, quienes participaron en los bloqueos del día 20 de noviembre tras la detención de Fausto N”, se lee.

También se aseguraron una ametralladora, armas largas, armas cortas, droga, cargadores y municiones de diferentes calibres, diverso equipo táctico y vehículos, de los cuales 2 cuentan con blindaje y hasta una torreta.

Detención de El Chapo Isidro, el detonante de la nueva ola de violencia en Sinaloa

Todo esto ocurrió como parte de la nueva ola de violencia que se registró en Sinaloa durante este fin de semana debido a la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, ocurrida la noche del viernes 20 de noviembre en Guasave.

Y es que la caída de uno de los principales objetivos de México y Estados Unidos ocasionó que los ciudadanos vivieran horas de terror por las balaceras y los narco bloqueos.

De hecho, fueron tan intensos los enfrentamientos contra los grupos armados que cuatro militares perdieron la vida y siete presuntos agresores fueron abatidos.