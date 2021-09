Ah míralo nomás… el nombre de Francesco Spagnesi tal vez no te suene si no has ido a misa en Italia últimamente, pero de ahora en adelante podrás hablar sobre él cuando andes chismeando con los amigos. Este sacerdote tenía la nada bonita costumbre de quedarse con las limosnas para gastarlas en drogas y hasta orgías ¡hijo de… Dios!

La historia del sacerdote que se agandallaba las limosnas

Este penosísimo caso tuvo lugar en la comunidad de Prato, lugar donde el sacerdote de 40 años estaba a cargo de la Anunciación de la Castellina. De acuerdo con el medio local Corriere della Sera, el cura fue detenido esta semana acusado de tráfico e importación internacional de drogas.

Pero como dijimos antes, lo más grave de todo es que el señor obtenía recursos para comprar las drogas nada menos que con “ayuda” de los feligreses. El sacerdote solía tomar el dinero de las limosnas, aprovechando su cargo, y desviaba el billete para sus negocios ilegales.

Francesco Spagnesi quedó en arresto domiciliario temporalmente. Las investigaciones arrojan que el sacerdote estaba empezando a “emprender” su propio negocio de narcotráfico, pues compraba las drogas en Holanda y las traficaba en su país.

También armaba orgías donde invitaba a sus “amistades”

Y como eso de entrarle al tráfico de drogas no le resultó suficiente, resulta que el párroco también andaba detrás de la organización de fiestas sexuales. El mismo medio reporta que a éstas acudía puro invitado de alto calibre; asistían médicos, gerentes, banqueros y empresarios, quienes eran invitados por el sacerdote a través de internet.

“Son noticias que un padre y un pastor no querría recibir nunca y que golpean a toda la diócesis”, declaró el obispo de la comunidad de Prato, Giovanni Nerbini, quien conocía muy bien las adicciones de Spagnesi, pero no logró ayudarlo para que las dejara antes de que saliera a la luz el escándalo.

El sacerdote llevaba ya 12 años al frente de la mencionada Anunciación de la Castellina, por lo que era bien conocido entre la comunidad. Y luego de que se dio a conocer el escándalo (y donde terminaban sus limosnas) los habitantes de esos rumbos han salido a protestar para que caiga todo el peso de la ley sobre el curita.