Lo que necesitas saber: La propia Xóchitl Gálvez ha presumido que sus empresas han recibido contratos de diferentes gobiernos... ¿es eso legal? Ya lo dirán las autoridades.

La aspirante a candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, dijo: “Si él [el presidente ] tiene alguna prueba de que yo he hecho algo indebido, que me denuncie, que presente la denuncia”. Y bueno, no será de parte del presidente, pero la denuncia ya se puso…

El diputado de Morena, Manuel Alejandro Robles Gómez, denunció a Xóchitl Gálvez por presunto enriquecimiento ilícito al amparo del poder. “El caso de la senadora es emblemático de la corrupción política, estamos hablando que ella ha amasado su fortuna gracias a las posiciones políticas que ocupa”, aseguró el legislador.

Xóchitl Gálvez en la mañanera / Captura de pantalla

Las denuncias contra Xóchitl Gálvez se hicieron ante la FGR y la UIF

Además de supuestamente hacerse de su buena lana (de manera ilegal) gracias a los cargos que ha ocupado, el legislador acusa que Xóchitl Gálvez también le habría entrado a un “entramado de lavado de dinero”… algo que podría tener que ver con el llamado cártel inmobiliario, un caso que tiene a varios de sus compañeros del PAN bajo la mira (y, a algunos, tras las rejas).

De acuerdo con el diputado de Morena, sus denuncias ya son del conocimiento de la Fiscalía General de la República (FGR), así como de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La senadora Xóchitl Gálvez / Foto: Cuartoscuro

Entre las supuestas irregularidades que llevaron a Robles Gómez a denunciar a Xóchitl Gálvez está el hecho de haber encontrado “discrepancias” en los ingresos que la senadora ha declarado. Por ejemplo, desde su declaración patrimonial de 2022, no reconoció más de 600 mil pesos en tres cuentas bancarias.

Además de los asuntos patrimoniales de Xóchitl Gálvez, como que sus empresas al parecer no constan en éstas, el diputado de Morena acusa que la panista pudo haber incurrido en conflicto de interés mientras fue delegada de Miguel Hidalgo. Mientras estuvo en ese cargo, denunció el legislador, la ahora aspirante a candidata presidencial vio cómo sus empresas obtuvieron contratos por más de 77 millones de pesos.

“Estamos hablando de un entramado de lavado de dinero y eso es lo que estamos pidiendo a la Fiscalía de la República que investigue, si ella es una exitosa emprendedora o es una política corrupta como todos apreciamos desde este lado”, señaló en conferencia de prensa el diputado.

FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Ya otros han acusado a Xóchitl Gálvez… ¿Quiénes? Los de FRENAA

Cómo está de hilarante la antesala del proceso electoral que uno de los máximos némesis de la 4T anda en la misma sintonía que AMLO (y el diputado Robles Gómez). Gilberto Lozano, el involuntariamente jocoso líder del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAA) también la está cargando contra Xóchitl Gálvez.

Agarrando las declaraciones de la propia senadora, Lozano acusa que ésta ha violado los artículos 221 y 222 del Código Penal Federal, relacionados con el abuso de la función pública. Y sí, si uno echa a andar el Google, se encontrará con el apartado relacionado a tráfico de influencias y cohecho de parte de los servidores público.

Xóchitl Gálvez, aspirante a candidatura de la oposición / FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Y, entonces, ¿Xóchitl Gálvez incurrió en esos delitos?…. Pues, según Lozano y lo que han insinuado AMLO y el diputado de Morena, “pueque”.

“No tiene que ver que el trabajo que le hizo al gobierno se hizo o no se hizo. O que si lo recibió en adjudicación directa o licitación (…) los contratos que ha tenido la señora Gálvez violan por completo el que un servidor público en funciones no puede venderle nada al gobierno. No puede beneficiarse ella o sus familiares hasta el cuarto grado, marca la ley”…

Nomás como dato: Luego de que AMLO pidió que se investigue a Xóchitl Gálvez y sus empresas, la propia legisladora y fan de la Máquina presumió que, tan chingona es su empresa, que hasta la actual administración federal la ha contratado… y ni se diga las administraciones pasadas. ¿Eso es delito? Eso le tocará decidirlo a las autoridades.

