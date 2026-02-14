Lo que necesitas saber: Hay Doble Hoy No Circula por contingencia este sábado 14 de febrero (ZMVM).

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, así que este sábado 14 de febrero de 2026 aplica Doble Hoy No Circula.

Y sí, está medio gandalla: también paran algunos autos con holograma 0 y 00 (los de engomado azul con placas terminación 9 o 0).

Horario del Doble Hoy No Circula del sábado 14 de febrero

Para vehículos particulares, la restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas. La última actualización es del sabádo 14 de febrero a las 15:34 hrs.

Qué autos NO circulan el sábado 14 de febrero en CDMX y Edomex

De acuerdo con lo difundido por la CAMe para el sábado 14 de febrero, deben suspender su circulación:

Vehículos de uso particular con holograma 2. Vehículos de uso particular con holograma 1 cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0. Vehículos de uso particular con holograma 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 o 0. Unidades sin holograma (antiguos, demostración o traslado, nuevos, pase turístico, placas foráneas o placas con letras): les aplica la misma restricción que a holograma 2. 50% de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, con terminación de matrícula PAR. Vehículos de carga (local o federal): dejan de circular de 6:00 a 10:00 horas, excepto los del Programa de Autorregulación (CDMX o Edomex). Taxis con holograma “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular por los puntos 1, 2 y 3: la restricción para taxis aplica de 10:00 a 22:00 horas.

El detalle gandalla: ¿por qué paran algunos 0 y 00?

Normalmente el holograma 0/00 se siente intocable, pero con contingencia sí puede entrarle restricción.

Para este sábado, el golpe es específico: holograma 0 y 00 + engomado azul + placa terminación 9 o 0 = no circula.

Recomendaciones rápidas (para no sufrir de más)

Si puedes, evita manejar (y más en horas pico).

(y más en horas pico). Checa tu engomado y terminación de placa antes de salir: es donde mucha banda se confía.

antes de salir: es donde mucha banda se confía. Si vas a usar taxi y te toca restricción, recuerda que a taxis les aplica de 10:00 a 22:00 cuando caen en los supuestos.

Y listo: si mañana te toca descansar sí o sí, mejor ni te pelees con el tráfico (ni con el aire). Checa bien holograma + engomado + terminación de placa, planea tus traslados con tiempo y, si puedes, muévete en transporte público o comparte coche. En cuanto la CAMe actualice si se levanta o se mantiene la contingencia, te contamos para que no te agarre en curva.