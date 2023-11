Lo que necesitas saber: Famosos como Kanye West han intentado liderar una campaña rumbo a La Casa Blanca si. mucho éxito. En el caso del rapero, en 2020 y sólo consiguió 60.000 votos.

A diferencia de algunos personajes mexicanos que aprovechan sus 15 minutos de fama para agarrar hueso, The Rock se da el lujo de rechazar (por el momento) la oportunidad de tomar el poder. Y no hablamos de ver al exluchador de la WWE ocupando una curul o de alcalde de algún pueblo olvidado. A él le han ofrecido ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos.

Foto: Getty Images

No sólo una encuesta lo sitúa en las preferencias del electorado

En entrevista con Trevor Noah, Dwayne Johnson, más conocido simplemente como The Rock, aceptó que, a raíz de una encuesta publicada en 2021, varios grupos políticos lo han buscado para ofrecerle lanzarlo a la grande… la más grande: la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos.

La encuesta mencionada por The Rock es una en la que, según The Guardian, se le adjudica un apoyo del 46%, si es que decidiera encabezar una campaña rumbo a la Casa Blanca. Una encuesta bastante reveladora, ya que se hizo a partir de una muestra conformada por 30,000 votantes constantes y sonantes.

Foto: Especial

“Me sentí realmente impresionado y realmente honrado”, aceptó el actor de cintas como Black Adam, El Rey Escorpión y Hércules, quien bien pudo habérsela creído… ya que las personas que lo contactaron para preguntarle si no estaba interesado en postularse, no sólo hacían mención a dicha encuesta, sino a investigaciones propias. Y éstas, para qué negarlo, también lo situaban como un consentido del electorado.

“Todo fue muy surrealista porque ese nunca ha sido mi objetivo. Mi objetivo nunca ha sido estar en política. De hecho, hay muchas cosas de la política que odio”, comentó The Rock a Trevor Noah… haciéndose de la boca chiquita, ya que en otras entrevistas sí ha expresado su interés en incursionar en la política. Nomás que ahorita no, joven.

Foto: Universal Pictures.

Y si se aventara… ¿a quién representaría The Rock?

Ahorita parece que ya es muy tarde, pero el actor pudo haber sido el terror de Donald Trump. Es decir, aunque dice ser “de centro”, se ha inclinado en varias ocasiones del lado demócrata. Como en 2020, cuando apoyó la campaña de Joe Biden.

Para acabar, The Rock no descartó postularse en el futuro, aunque sólo lo haría si en futuras elecciones sus números continúan altos, si no pa’ qué. “Si eso es en última instancia lo que la gente quiere, entonces, por supuesto, lo consideraría”.

